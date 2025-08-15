“Un grazie che vale più di mille lamentele”
Il Presidente Associazione Olivicoltori di Sant'Imerio ricorda che pulire un parco non è solo tagliare l’erba: è custodire uno spazio di tutti. A volte basta un “grazie” per ricordare perché lo facciamo.
Oggi ho dedicato il mio primo giorno di ferie al taglio dell’erba al Parco degli Ulivi. Niente di speciale.
Ho trovato la solita maleducazione fatta di pacchetti e di cicce di sigarette, lattine e cartacce, per non parlare della strada lastricata di escrementi…(ma lungi da me ogni polemica) e queste cose mi hanno veramente sconfortato… ma improvvisamente è comparsa una “signora” bionda che sorridendo mi ha guardato pronunciando una semplice parola: “grazie”.
E allora il mio tempo e il mio impegno è diventato prezioso. Mi sono ricordato che la nostra iniziativa ha reso fruibile un luogo una volta inaccessibile e infestato da rovi, che in questo luogo, mantenuto esclusivamente da volontari, tanta gente passa del tempo per correre, leggere o fare 4 chiacchiere.
Certo noi volontari non siamo sempre “puntuali” verso la forza della natura, ma facciamo del nostro meglio. Inoltre i nostri (inteso di tutti) ulivi permettono di fare del bene.
Spero che il “nostro” parco venga vissuto sempre più da persone capaci di dire “grazie”, di raccogliere le cartacce e gli escrementi dei propri animali …e non solo da quelli che si lamentano per ogni mancanza senza pensare che sia un bene di tutti.
Alberto Bottinelli, Presidente Associazione Olivicoltori di Sant’Imerio
Il parco degli ulivi è in via Monte Bernasco nella castellanza di Bosto a Varese ed è gestito interamente da volontari dell’associazione olio di Sant’Imerio. (ndr)
