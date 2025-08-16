Un pomodoro da record a Monvalle nell’orto della signora Giovanna: pesa oltre 1 chilo
Il protagonista di questo piccolo record locale è un pomodoro della varietà “cuore di bue”, cresciuto rigoglioso grazie all’attenzione e all’esperienza della coltivatrice, 79 anni con la passione per il pollice verde (in questo caso...rosso)
Un pomodoro di oltre un chilo, per la precisione 1,151 kg, è il frutto straordinario raccolto nell’orto di casa da Giovanna Da Re, residente a Monvalle. Un risultato che sorprende e diverte, e che racconta anche una storia di passione per la terra e di cura quotidiana per le piante.
Dall’orto al peso massimo
Il protagonista di questo piccolo record locale è un pomodoro della varietà “cuore di bue”, cresciuto rigoglioso grazie all’attenzione e all’esperienza della signora Giovanna. Il peso, certificato dalla bilancia, lascia poco spazio ai dubbi: 1,151 kg per un solo frutto.
Una tradizione di famiglia
Giovanna Da Re, 79 anni, coltiva il suo orto con dedizione, una passione tramandata in famiglia: verdure, pomodori, insalate e aromatiche riempiono ogni estate il piccolo appezzamento dietro casa. Quest’anno, però, il clima favorevole e la varietà selezionata hanno regalato un risultato davvero fuori dal comune.
Un esempio di agricoltura domestica
In tempi in cui si parla spesso di sostenibilità e filiera corta, un semplice orto domestico può ancora sorprendere. L’esperienza della signora Giovanna è un esempio concreto di quanto anche i piccoli gesti quotidiani legati alla terra possano generare bellezza, soddisfazione e – ogni tanto – un piccolo record.
