Un pomodoro da record a Monvalle nell’orto della signora Giovanna: pesa oltre 1 chilo

Un pomodoro di oltre un chilo, per la precisione 1,151 kg, è il frutto straordinario raccolto nell’orto di casa da Giovanna Da Re, residente a Monvalle. Un risultato che sorprende e diverte, e che racconta anche una storia di passione per la terra e di cura quotidiana per le piante.

Dall’orto al peso massimo

Il protagonista di questo piccolo record locale è un pomodoro della varietà “cuore di bue”, cresciuto rigoglioso grazie all’attenzione e all’esperienza della signora Giovanna. Il peso, certificato dalla bilancia, lascia poco spazio ai dubbi: 1,151 kg per un solo frutto.

Una tradizione di famiglia

Giovanna Da Re, 79 anni, coltiva il suo orto con dedizione, una passione tramandata in famiglia: verdure, pomodori, insalate e aromatiche riempiono ogni estate il piccolo appezzamento dietro casa. Quest’anno, però, il clima favorevole e la varietà selezionata hanno regalato un risultato davvero fuori dal comune.

Un esempio di agricoltura domestica

In tempi in cui si parla spesso di sostenibilità e filiera corta, un semplice orto domestico può ancora sorprendere. L’esperienza della signora Giovanna è un esempio concreto di quanto anche i piccoli gesti quotidiani legati alla terra possano generare bellezza, soddisfazione e – ogni tanto – un piccolo record.