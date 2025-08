Una notte a guardare le stelle candenti: il 12 agosto appuntamento nel parco di Villa Baragiola a Varese

Guardandolo superficialmente, il cielo ci sembra fisso e immutabile. E invece, proprio come sulla Terra, tutto cambia: le costellazioni si danno il cambio stagione dopo stagione, i pianeti camminano tra le stelle e, se i cieli non fossero resi lattiginosi dall’inquinamento luminoso, potremmo vedere in continuazione lo sfrecciare di “stelle cadenti”.

In passato erano ritenute annunciatrici di eventi funesti, o anime in viaggio verso l’aldilà. In realtà oggi sappiamo, grazie a Giovanni Schiaparelli, a cui è stato dedicato l’Osservatorio di Campo dei Fiori, che queste scie luminose nel cielo altro non sono che piccolissimi frammenti di comete che entrano nell’atmosfera terrestre ad altissime velocità, dissolvendosi completamente.

Se la particella è un p’ più grande del normale produrrà un bolide, cioè una meteora molto più luminosa. I colori sono tra i più vari, e dipendono dalla composizione del frammento cometario: bianco, rosso, verde e blu sono i più comuni.

Schiaparelli capì, nel 1866, che la pioggia di “stelle cadenti” della metà di agosto di ogni anno è correlata al passaggio della cometa Swift-Tuttle. La cometa, durante il suo viaggio nel Sistema Solare, abbandona dietro di sé dei frammenti di ghiaccio e polveri.

Questi detriti sono destinati a stazionare in quella zona dello spazio, fino a quando il pianeta Terra, durante la sua orbita intorno al Sole, si immergerà in quest’area densa di detriti, che così entreranno in atmosfera. La pioggia di meteore di agosto è stata nel passato veramente notevole, raggiungendo il tasso di 100 meteore all’ora. Queste meteore vengono chiamate “Perseidi” dal nome della costellazione delPerseo, dal quale sembrano tutte provenire prospetticamente.

Il massimo della pioggia è previsto tra il 12 e il 13 agosto prossimo, anche se, per la verità, la pioggia comincia blandamente verso la metà di luglio per terminare verso la fine di agosto.

L’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori organizzerà una manifestazione dedicata al fenomeno: martedì 12 agosto alle ore 21, presso il Parco di Villa Baragiola (entrata da via Borghi, davanti al supermercato Lidl) si terrà una conferenza sulle ultime missioni spaziali e una spiegazione del fenomeno delle stelle cadenti, e si continuerà con l’osservazione ad occhio nudo, visto che le meteore non sono osservabili dai telescopi. La manifestazione è stata spostata quest’anno a Villa Baragiola dove c’è molta più possibilità di parcheggiare, avendo anche a disposizione il parcheggio di piazzale De Gasperi. Le luci del Parco saranno spente per consentire un’osservazione ottimale.

L’entrata è libera e gratuita e non è necessaria la prenotazione. Si raccomanda di portare un telo per sedersi sull’erba. In caso di cattivo tempo si annulla.