“Una Pro-va d’amore”: via alla campagna abbonamenti per la Pro Patria
Scattano i tesseramenti in casa biancoblu: sconti e promozioni per giovani, famiglie e per chi porta un nuovo supporter
Il recente ripescaggio in Serie C ha rimesso la Pro Patria al vertice del calcio provinciale con i biancoblu rimasti da anni gli unici a disputare un campionato professionistico. Il “limbo” in cui sono rimasti i Tigrotti per qualche settimana ha costretto la società di via Ca’ Bianca ad attendere per il lancio della campagna abbonamenti che oggi – giovedì 7 agosto – è stata annunciata.
“Una Pro-va d’amore” è il titolo prescelto per una stagione sugli spalti dello “Speroni”, con possibilità di prezzi speciali per famiglie, per i giovani e per chi era già abbonato lo scorso anno.
Cinque i settori in cui è stato suddiviso lo stadio, con la Tribuna Top che sarà lo spazio più “pregiato” a disposizione dei tifosi e per questo con prezzo solo intero a 800 euro. Decisamente inferiori i prezzi degli altri settori: la Tribuna centrale costa 380 euro (ridotto 260), la Tribuna laterale 250 euro (ridotto 180), i Distinti coperti 150 euro (ridotto 100) mentre la Curva per i supporters di casa costa 100 euro (ridotto 70).
Il club della presidente Patrizia Testa ha però previsto una serie di promozioni: gli under 18 hanno un prezzo fisso di 50 euro se sottoscriveranno la tessera nei settori Distinti o Curva. Al di sotto dei 10 anni invece l’ingresso è gratuito ma il biglietto andrà fatto ai botteghini dello stadio.
La promozione “Famiglia Pro” (dedicata, appunto, alle famiglie di tifosi), è valida per tutti i settori tranne la Tribuna Top. Chi compra due o più abbonamenti interni al nucleo familiare avrà sconti “in crescendo”: 20% sulla seconda tessera, 30% sulla terza, 40% sulla quarta. Quindi chi compra quattro abbonamenti ne paga uno a prezzo pieno, uno con il 20, uno con il 30 e uno con il 40% di sconto.
I Tigrotti hanno attivato anche la promozione “Porta un amico”: il vecchio abbonato che si abbona insieme a un nuovo tifoso permette a entrambi di avere lo sconto del 20% (anche in questo caso è esclusa solo la Tribuna Top). Infine c’è la promo per i settori più popolari: l’abbonato in Distinti o Curva Locali riceverà in regalo l’accesso ai match casalinghi di Coppa Italia senza costi aggiuntivi.
Chi desidera abbonarsi può recarsi ai botteghini dello Stadio Speroni in prima battuta tra venerdì 8 agosto (dalle 18.30 alle 20) e sabato 9 (dalle 12.30 alle 14). Negli stessi orari si può sottoscrivere anche la Pro Patria Card.
