Uomo di 63 anni picchiato brutalmente in casa ad Azzio. Indagano i carabinieri
Misteriosa aggressione in un'abitazione del piccolo centro della Valcuvia. L'uomo, un 63enne, è stato soccorso in strada
Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio di domenica in via Cavour ad Azzio, piccolo centro della Valcuvia, con diverse lesioni causate probabilmente da un pestaggio.
L’uomo, un 63enne probabilmente di origini nordarficane, è stato trovato dai soccorritori del 118 fuori dalla propria abitazione che si trova nella stessa via ed è stato trasportato in ospedale a Varese in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita
Sin dall’inizio i soccorritori hanno capito che l’uomo era stato picchiato e subito sono stati avvisati i carabinieri della Compagnia di Luino che sono intervenuti per ricostruire la vicenda.
Poche le informazioni trapelate dai militari che lo hanno sentito direttamente in ospedale dove si trova ora ricoverato.
