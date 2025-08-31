Varese News

Uomo di 63 anni picchiato brutalmente in casa ad Azzio. Indagano i carabinieri

Misteriosa aggressione in un'abitazione del piccolo centro della Valcuvia. L'uomo, un 63enne, è stato soccorso in strada

Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio di domenica in via Cavour ad Azzio, piccolo centro della Valcuvia, con diverse lesioni causate probabilmente da un pestaggio.

L’uomo, un 63enne probabilmente di origini nordarficane, è stato trovato dai soccorritori del 118 fuori dalla propria abitazione che si trova nella stessa via ed è stato trasportato in ospedale a Varese in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita

Sin dall’inizio i soccorritori hanno capito che l’uomo era stato picchiato e subito sono stati avvisati i carabinieri della Compagnia di Luino che sono intervenuti per ricostruire la vicenda.

Poche le informazioni trapelate dai militari che lo hanno sentito direttamente in ospedale dove si trova ora ricoverato.

Pubblicato il 31 Agosto 2025
