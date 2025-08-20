Varese, rimonta completata: battuta la Lentatese in amichevole

Con una rete in extremis a completare una rimonta tutt’altro che facile, il Varese si è imposto in trasferta sulla Lentatese (avversaria ambiziosa ma pur sempre in Eccellenza) in uno dei test che precedono l’inizio della stagione ufficiale della compagine biancorossa.

L’eroe di giornata, per la squadra di mister Ciceri, è Luca Palesi: il 28enne centrocampista prelevato dal Sangiuliano ha insaccato all’ultimo minuto di gioco il pallone del 2-3, fissando così il risultato finale a favore del Varese che era stato sotto per un tempo e mezzo dopo una partenza ad handicap (2-0) maturata nei primi 12′ di gioco.

Si tratta del secondo successo per Barzotti e compagni in questo precampionato dopo quello ottenuto a Lodi sul Fanfulla. Dopo il pirotecnico 4-4 con il Renate quindi, un’altra partita dove reti ed emozioni non sono mancate: bene quindi la ritrovata verve in attacco (e la caparbietà di voler vincere sino all’ultimo minuto disponibile), meno bene certe difficoltà del reparto arretrato specie nel primo tempo, quando Diaferio (due gol e un palo) ha reso difficile la vita di Sassudelli e soci.

Ora il cammino di preparazione dei biancorossi prevede gli ultimi due test: domenica 24 a Casatenovo e mercoledì 27 a Gavirate contro i padroni di casa rossoblu. Tempo quindi di ritocchi in vista dell’esordio in Coppa Italia – atteso e difficile – contro la Varesina previsto per domenica 31.

LA PARTITA

PRIMO TEMPO – Nel giro di un paio di minuti il Varese si trova sotto di due reti: la prima arriva su un rigore provocato da una spinta di Sassudelli a un avversario e trasformato da Diaferio; il secondo nasce da un’azione sulla destra con Lanzarini bravo a servire l’assist per lo stesso Diaferio, libero di colpire da centro area.

La risposta biancorossa arriva poco dopo: è il 16′ quando è Marangon a propiziare la rete del 2-1: il giovane centrocampista serve una palla d’oro a Pliscovaz che non sbaglia e riapre i conti. Il resto della prima frazione è decisamente vivace: il Varese cerca il pareggio (ci va vicino con punizione di Queros) ma rischia anche grosso quando il solito Diaferio trova il palo dopo la mezz’ora.

SECONDO TEMPO

Ciceri cambia praticamente tutta la formazione e inserisce, tra gli altri, Malinverno, Cogliati e Romero con questi ultimi due che dialogano subito dalle parti del portiere avversario. Il Varese cerca il pareggio a più riprese con Romero che non sfrutta l’assist di Malinverno e poco dopo lascia il posto al rientrate Barzotti. Sarà proprio lui a insaccare al 21′ il rigore concesso per un fallo di mano nell’area della Lentatese su un cross di Berbenni: portiere spiazzato e finalmente 2-2.

Le due squadre continuano a pungersi, anche con un pizzico di tensione, ma il punteggio non si muove fino al tramonto del match: al 45′ però il Varese inventa una buona azione sulla catena di destra evitando il fuorigioco; la palla arriva a Palesi al limite dell’area e dal destro del centrocampista esce una traiettoria perfetta con la sfera che si insacca nel sette. Non c’è più tempo per recuperare, il Varese vince così.

LENTATESE – VARESE 2-3 (2-1)

Marcatori: Diaferio (L) rig. all’11 pt, Diaferio (L) al 12′ pt, Pliscovaz (V) al 16′ pt; Barzotti (V) rig. al 21′ st, Palesi (V) al 45′ st

Varese 1° tempo (4-2-3-1): Rugginenti; Salera, Marangon, Sassudelli, Donarini; De Ponti, Marino; Qeros, Barzotti, Barbaro; Pliscovaz.

Varese 2° tempo (4-3-3): Bugli; Secondo, De Ponti, Bruzzone, Berbenni; Costante, Palesi, Malinverno; Guerini, Cogliati, Romero (Barzotti dal 17′). Allenatore: Ciceri. A disp.: Tentoni, Bertoni.

Arbitro: Nocera.