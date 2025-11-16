Varese News

Lombardia

Incidente all’alba sulla Pedemontana: dieci giovani feriti, uno è grave

L'incidente si è verificato nelle prime ore di domenica 16 novembre lungo la A36 Pedemontana, nei pressi dello svincolo di Lentate sul Seveso

Generica 2020

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di domenica 16 novembre lungo la A36 Pedemontana, nei pressi dello svincolo di Lentate sul Seveso. Poco dopo le 5 del mattino, due auto si sono scontrate violentemente nel tratto compreso tra Bregnano-Lazzate e Lentate. A bordo delle vetture c’erano dieci ragazzi, tutti giovanissimi: tra loro sei uomini e quattro donne, di età compresa tra i 16 e i 26 anni.

Uno dei giovani è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e si trova in gravi condizioni. Altri due ragazzi sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo per traumi di media entità, mentre due giovani hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in codice verde. Gli altri sono stati medicati sul posto.

L’intervento dei soccorsi è stato imponente: sul posto sono arrivate cinque ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco del comando di Monza e le forze dell’ordine, attivate dalla centrale Soreu dei Laghi. Le operazioni si sono protratte fino all’alba.

I giovani coinvolti hanno età comprese tra i 16 e i 26 anni: tra loro una ragazza di 16 anni, una di 17, una di 19 e una di 20, oltre a sei ragazzi di età tra i 18 e i 26 anni. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.