Incidente all’alba sulla Pedemontana: dieci giovani feriti, uno è grave
L'incidente si è verificato nelle prime ore di domenica 16 novembre lungo la A36 Pedemontana, nei pressi dello svincolo di Lentate sul Seveso
Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di domenica 16 novembre lungo la A36 Pedemontana, nei pressi dello svincolo di Lentate sul Seveso. Poco dopo le 5 del mattino, due auto si sono scontrate violentemente nel tratto compreso tra Bregnano-Lazzate e Lentate. A bordo delle vetture c’erano dieci ragazzi, tutti giovanissimi: tra loro sei uomini e quattro donne, di età compresa tra i 16 e i 26 anni.
Uno dei giovani è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e si trova in gravi condizioni. Altri due ragazzi sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo per traumi di media entità, mentre due giovani hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in codice verde. Gli altri sono stati medicati sul posto.
L’intervento dei soccorsi è stato imponente: sul posto sono arrivate cinque ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco del comando di Monza e le forze dell’ordine, attivate dalla centrale Soreu dei Laghi. Le operazioni si sono protratte fino all’alba.
I giovani coinvolti hanno età comprese tra i 16 e i 26 anni: tra loro una ragazza di 16 anni, una di 17, una di 19 e una di 20, oltre a sei ragazzi di età tra i 18 e i 26 anni. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
