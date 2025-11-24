A8 Milano-Varese, chiusure notturne sull’immissione A36 della Pedemontana lombarda

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto di interconnessione di competenza della Società Pedemontana Lombarda, nelle quattro notti di martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 novembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, verso Lentate sul Seveso.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio, e percorrere la viabilità ordinaria: viale Malpensa, SP2, via dei Combattenti ed immettersi sulla A36 allo svincolo di Solbiate Olona.