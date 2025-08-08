Varese, si comincia in trasferta: prima giornata a Imperia, poi c’è il Chisola. Confermato Romero

Prenderà il via da Imperia il campionato del rinnovato Varese Football Club affidato a mister Ciceri. Nel calendario del Girone A di Serie D, diramato venerdì 8 dalla Lega Nazionale Dilettanti, i biancorossi hanno scoperto il proprio cammino che comincerà in trasferta allo stadio “Nino Ciccione” alle 15 di domenica 7 settembre.

L’esordio al “Franco Ossola” per Barzotti e soci (che giocheranno fuori anche in Coppa Italia con la Varesina) è invece previsto per domenica 14 quando a Masnago arriveranno i torinesi del Chisola. Il calendario poi prevede un’alternanza perfetta tra gare in casa e in trasferta con l’eccezione del finale di girone quando sono previste due trasferte (Derthona e Saluzzo, 7 e 14 dicembre) prima di chiudere a Masnago l’anno solare e l’andata contro la Lavagnese (21 dicembre).

Dopo la pausa natalizia si ripartirà il 5 gennaio con l’Imperia a fare visita ai biancorossi; la stagione regolare terminerà quindi il 3 maggio 2026: chi sarà davanti a tutti otterrà un posto in Serie C. Ed è inutile nascondere che questa è la grande speranza dei tifosi del Varese, lontano ormai da un decennio dal calcio professionistico.

ROMERO RESTA – Colpo “interno” intanto sul fronte mercato: il Varese ha annunciato la conferma di Niccolò Romero, l’attaccante arrivato a metà della scorsa stagione (dal Chievoverona) che si è rivelato uno dei giocatori più importanti dello scorso campionato prima di pagare qualche problema fisico e qualche incomprensione. Romero sembrava dovesse partire ma i colloqui con il d.s. Battaglino non si sono mai interrotti: oggi è stata trovata la soluzione per la sua permanenza a Varese.

SOVOGUI A CENTROCAMPO – L’altra aggiunta di giornata riguarda il giovane francese Abraham Sovogui: il centrocampista di classe 2006 proviene dalla Primavera del Brest ed era aggregato al gruppo biancorosso fin dal giorno del raduno. Sovogui ha convinto ed è stato integrato a tutti gli effetti nella rosa: si tratta di un mediano dotato di grande presenza fisica e di grande potenziale, seppure da sgrezzare.

GIRONE DI ANDATA

1ª giornata: Imperia – Varese (07/09/2025)

2ª giornata: Varese – Chisola (14/09/2025)

3ª giornata: Sestri Levante – Varese (21/09/2025)

4ª giornata: Varese – Cairese (24/09/2025)

5ª giornata: Club Milano – Varese (28/09/2025)

6ª giornata: Varese – Biellese (05/10/2025)

7ª giornata: Ligorna – Varese (12/10/2025)

8ª giornata: Varese – Novaromentin (19/10/2025)

9ª giornata: Vado – Varese (26/10/2025)

10ª giornata: Varese – Asti (02/11/2025)

11ª giornata: Gozzano – Varese (09/11/2025)

12ª giornata: Varese – Sanremese (16/11/2025)

13ª giornata: Valenzana Mado – Varese (23/11/2025)

14ª giornata: Varese – Celle Varazze (30/11/2025)

15ª giornata: Derthona – Varese (07/12/2025)

16ª giornata: Saluzzo – Varese (14/12/2025)

17ª giornata: Varese – Lavagnese (21/12/2025)

GIRONE DI RITORNO



18ª giornata: Varese – Imperia (05/01/2026)

19ª giornata: Chisola – Varese (11/01/2026)

20ª giornata: Varese – Sestri Levante (18/01/2026)

21ª giornata: Cairese – Varese (25/01/2026)

22ª giornata: Varese – Club Milano (01/02/2026)

23ª giornata: Biellese – Varese (08/02/2026)

24ª giornata: Varese – Ligorna (15/02/2026)

25ª giornata: Novaromentin – Varese (22/02/2026)

26ª giornata: Varese – Vado (01/03/2026)

27ª giornata: Asti – Varese (08/03/2026)

28ª giornata: Varese – Gozzano (15/03/2026)

29ª giornata: Sanremese – Varese (22/03/2026)

30ª giornata: Varese – Valenzana Mado (29/03/2026)

31ª giornata: Celle Varazze – Varese (03/04/2026)

32ª giornata: Varese – Derthona (05/04/2026)

33ª giornata: Varese – Saluzzo (19/04/2026)

34ª giornata: Lavagnese – Varese (03/05/2026)