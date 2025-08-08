Varese, si comincia in trasferta: prima giornata a Imperia, poi c’è il Chisola. Confermato Romero
Fatto il calendario dei biancorossi che alla prima giornata andranno in Liguria. Fumata bianca per l'attaccante, contratto anche al mediano francese Sovogui
Prenderà il via da Imperia il campionato del rinnovato Varese Football Club affidato a mister Ciceri. Nel calendario del Girone A di Serie D, diramato venerdì 8 dalla Lega Nazionale Dilettanti, i biancorossi hanno scoperto il proprio cammino che comincerà in trasferta allo stadio “Nino Ciccione” alle 15 di domenica 7 settembre.
L’esordio al “Franco Ossola” per Barzotti e soci (che giocheranno fuori anche in Coppa Italia con la Varesina) è invece previsto per domenica 14 quando a Masnago arriveranno i torinesi del Chisola. Il calendario poi prevede un’alternanza perfetta tra gare in casa e in trasferta con l’eccezione del finale di girone quando sono previste due trasferte (Derthona e Saluzzo, 7 e 14 dicembre) prima di chiudere a Masnago l’anno solare e l’andata contro la Lavagnese (21 dicembre).
Dopo la pausa natalizia si ripartirà il 5 gennaio con l’Imperia a fare visita ai biancorossi; la stagione regolare terminerà quindi il 3 maggio 2026: chi sarà davanti a tutti otterrà un posto in Serie C. Ed è inutile nascondere che questa è la grande speranza dei tifosi del Varese, lontano ormai da un decennio dal calcio professionistico.
ROMERO RESTA – Colpo “interno” intanto sul fronte mercato: il Varese ha annunciato la conferma di Niccolò Romero, l’attaccante arrivato a metà della scorsa stagione (dal Chievoverona) che si è rivelato uno dei giocatori più importanti dello scorso campionato prima di pagare qualche problema fisico e qualche incomprensione. Romero sembrava dovesse partire ma i colloqui con il d.s. Battaglino non si sono mai interrotti: oggi è stata trovata la soluzione per la sua permanenza a Varese.
SOVOGUI A CENTROCAMPO – L’altra aggiunta di giornata riguarda il giovane francese Abraham Sovogui: il centrocampista di classe 2006 proviene dalla Primavera del Brest ed era aggregato al gruppo biancorosso fin dal giorno del raduno. Sovogui ha convinto ed è stato integrato a tutti gli effetti nella rosa: si tratta di un mediano dotato di grande presenza fisica e di grande potenziale, seppure da sgrezzare.
GIRONE DI ANDATA
1ª giornata: Imperia – Varese (07/09/2025)
2ª giornata: Varese – Chisola (14/09/2025)
3ª giornata: Sestri Levante – Varese (21/09/2025)
4ª giornata: Varese – Cairese (24/09/2025)
5ª giornata: Club Milano – Varese (28/09/2025)
6ª giornata: Varese – Biellese (05/10/2025)
7ª giornata: Ligorna – Varese (12/10/2025)
8ª giornata: Varese – Novaromentin (19/10/2025)
9ª giornata: Vado – Varese (26/10/2025)
10ª giornata: Varese – Asti (02/11/2025)
11ª giornata: Gozzano – Varese (09/11/2025)
12ª giornata: Varese – Sanremese (16/11/2025)
13ª giornata: Valenzana Mado – Varese (23/11/2025)
14ª giornata: Varese – Celle Varazze (30/11/2025)
15ª giornata: Derthona – Varese (07/12/2025)
16ª giornata: Saluzzo – Varese (14/12/2025)
17ª giornata: Varese – Lavagnese (21/12/2025)
GIRONE DI RITORNO
18ª giornata: Varese – Imperia (05/01/2026)
19ª giornata: Chisola – Varese (11/01/2026)
20ª giornata: Varese – Sestri Levante (18/01/2026)
21ª giornata: Cairese – Varese (25/01/2026)
22ª giornata: Varese – Club Milano (01/02/2026)
23ª giornata: Biellese – Varese (08/02/2026)
24ª giornata: Varese – Ligorna (15/02/2026)
25ª giornata: Novaromentin – Varese (22/02/2026)
26ª giornata: Varese – Vado (01/03/2026)
27ª giornata: Asti – Varese (08/03/2026)
28ª giornata: Varese – Gozzano (15/03/2026)
29ª giornata: Sanremese – Varese (22/03/2026)
30ª giornata: Varese – Valenzana Mado (29/03/2026)
31ª giornata: Celle Varazze – Varese (03/04/2026)
32ª giornata: Varese – Derthona (05/04/2026)
33ª giornata: Varese – Saluzzo (19/04/2026)
34ª giornata: Lavagnese – Varese (03/05/2026)
