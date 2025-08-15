Varese News

Wizz Air annuncia cinque nuove rotte da Milano Malpensa

La compagnia amplia il suo network a 45 destinazioni e celebra cinque anni di presenza nello scalo lombardo

Cinque nuove destinazioni europee in partenza da Milano Malpensa e un network che raggiunge 45 rotte in 23 Paesi: Wizz Air celebra così il quinto anniversario della sua base lombarda, confermandosi come uno degli operatori più dinamici dell’aeroporto.

A partire dal prossimo ottobre, sarà possibile volare anche verso Alicante, Brasov, Glasgow, Siviglia e Cluj-Napoca, con biglietti già disponibili a partire da 19,99 euro.

Le nuove destinazioni in dettaglio

Le nuove rotte si inseriscono in una strategia di espansione costante e puntano a rafforzare la connettività tra Milano e le principali città europee, anche in ottica turistica e business. Ecco il dettaglio dei voli:

  • Alicante (Spagna): 4 voli a settimana – martedì, giovedì, sabato e domenica. Prima partenza: 26 ottobre 2025

  • Brasov (Romania): 3 voli a settimana – martedì, giovedì e sabato. Prima partenza: 28 ottobre 2025

  • Cluj-Napoca (Romania): 4 voli a settimana – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Prima partenza: 29 marzo 2026

  • Glasgow (Regno Unito): 3 voli a settimana – lunedì, mercoledì e venerdì. Prima partenza: 27 ottobre 2025

  • Siviglia (Spagna): 5 voli a settimana – martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Prima partenza: 26 ottobre 2025

Crescita continua e performance da record

Con 14 milioni di passeggeri trasportati da e per Malpensa negli ultimi cinque anni, Wizz Air si conferma un attore chiave nella connettività della Lombardia e dell’Italia intera con Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

«Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare queste nuove rotte – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air –. Solo nella prima metà del 2025 abbiamo operato quasi 12.000 voli da Malpensa, +31% rispetto allo stesso periodo del 2024, con quasi 2,5 milioni di passeggeri trasportati. Il tasso di completamento ha raggiunto il 99,6% e i voli in orario sono aumentati del 25%».

Wizz Air opera oggi con 8 Airbus A321neo dallo scalo varesino, tra i più efficienti e sostenibili sul mercato.

Una base strategica per il network europeo

L’Italia si conferma il più grande mercato per Wizz Air in termini di passeggeri trasportati. L’impegno sulla base di Malpensa – inaugurata nel 2020 – è un tassello fondamentale della strategia europea della compagnia, che punta su frequenze regolari, prezzi accessibili e sostenibilità ambientale.

La crescita prosegue con l’obiettivo di offrire ai viaggiatori «nuove opportunità di esplorazione», sia in partenza da Milano che in arrivo sul territorio lombardo.

15 Agosto 2025
