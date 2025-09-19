A Bregazzana, i volontari ripuliscono il bosco e ripristinano i sentieri

Decine di volontari si sono rimboccate le maniche per ripulire i boschi di Bregazzana e riparare i sentieri della rete del Campo dei Fiori giovedì 18 settembre. L’associazione Amici di Bregazzana coi volontari Nazzareno Minin e Cristian Licari insieme al team di VF Corporation di Stabio si sono spartiti le zone, e dopo una giornata di lavoro intenso sono riusciti a restituire ben due aree verdi all’interno del Parco Campo dei Fiori.

Ripulita la strada militare

Il primo gruppo, composto da una decina di volontari, è intervenuto in via Martica, dove alcune residenti avevano segnalato la presenza di una gomma d’auto in un canale del bosco. Durante l’intervento sono stati rimossi 15 pneumatici e raccolti tre sacchi di rifiuti vari, recuperati grazie all’uso di pala e piccone.

Ripristinato anche il “sentiero del boschetto”

Il gruppo più numeroso, circa venti persone, si è invece dedicato al ripristino del “sentiero del boschetto”, parte della rete sentieristica 314 del Parco Campo dei Fiori.

Il percorso era stato danneggiato pesantemente dalla bomba d’acqua che aveva colpito la zona lo scorso aprile. L’acqua, deviata dall’alveo del canale, aveva creato solchi profondi fino a un metro e lunghi decine di metri, rendendo il sentiero impraticabile.

Muniti di carriole, pale, picconi e rastrelli, i volontari hanno lavorato per ore, trasportando centinaia di carriole di materiale per colmare i solchi. È stata inoltre creata una piccola ansa larga oltre un metro e profonda circa 20 centimetri per riportare l’acqua nel suo percorso naturale.

Grazie all’impegno di tutti, il sentiero è ora nuovamente percorribile sia a piedi sia in mountain bike, tornando così a collegare Rasa, Brinzio, Monte Chiusarella e Monte Martica.

Il valore della collaborazione

I volontari hanno sottolineato come senza il supporto del team VF Corporation l’intervento non sarebbe stato possibile.

«Ringraziamo tantissimo VF Corporation – commentano gli Amici di Bregazzana – e tutto il team intervenuto per averci affiancato con così tante persone. Questi lavori di manutenzione boschiva richiedono un impegno che da soli non avremmo potuto sostenere».