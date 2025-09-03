Tempo Libero
A Brenta si celebra la Festa della Beata Vergine delle Grazie
Nella splendida cornice del parco di San Quirico a Brenta, si rinnova la tradizionale festa che celebra quest’anno il 268º anniversario della Beata Vergine delle Grazie. Un’occasione per vivere insieme momenti di devozione, cultura e intrattenimento
05 Settembre 2025 - 09 Settembre 2025
Festa della Beata Vergine delle Grazie a San Quirico – Brenta
Una tradizione che si rinnova con celebrazioni, musica e divertimento dal 5 all’8 settembre 2025
Nella splendida cornice del parco di San Quirico a Brenta, si rinnova la tradizionale festa che celebra quest’anno il 268º anniversario della Beata Vergine delle Grazie. Un’occasione per vivere insieme momenti di devozione, cultura e intrattenimento.
Programma della Festa
Venerdì 5 Settembre 2025
-
21:00: Concerto della band The Sica.
Sabato 6 Settembre 2025
-
10:30: Santa Messa degli anniversari di matrimonio, animata dalla Corale Parrocchiale di Brenta.
-
14:30: Caccia al tesoro per bambini e famiglie. A seguire, animazione con Il Cappellaio Matto.
-
18:00: Aperitivo in musica con White/Black Acoustic Trio.
-
21:00: Concerto della band MDF.
Domenica 7 Settembre 2025
-
10:30: Santa Messa animata dalla Corale Parrocchiale di Brenta.
-
16:30: Processione solenne con la statua della Beata Vergine delle Grazie.
Lunedì 8 Settembre 2025
-
10:30: Santa Messa degli ammalati e degli anziani con la presenza dell’UNITALSI.
-
20:30: Santa Messa di ringraziamento.
