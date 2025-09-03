Varese News

A Brenta si celebra la Festa della Beata Vergine delle Grazie

Nella splendida cornice del parco di San Quirico a Brenta, si rinnova la tradizionale festa che celebra quest’anno il 268º anniversario della Beata Vergine delle Grazie. Un’occasione per vivere insieme momenti di devozione, cultura e intrattenimento

Sagre, Fiere e Feste

05 Settembre 2025 - 09 Settembre 2025

Festa della Beata Vergine delle Grazie a San Quirico – Brenta

Una tradizione che si rinnova con celebrazioni, musica e divertimento dal 5 all’8 settembre 2025

Nella splendida cornice del parco di San Quirico a Brenta, si rinnova la tradizionale festa che celebra quest’anno il 268º anniversario della Beata Vergine delle Grazie. Un’occasione per vivere insieme momenti di devozione, cultura e intrattenimento.

Programma della Festa

Venerdì 5 Settembre 2025

  • 21:00: Concerto della band The Sica.

Sabato 6 Settembre 2025

  • 10:30: Santa Messa degli anniversari di matrimonio, animata dalla Corale Parrocchiale di Brenta.

  • 14:30: Caccia al tesoro per bambini e famiglie. A seguire, animazione con Il Cappellaio Matto.

  • 18:00: Aperitivo in musica con White/Black Acoustic Trio.

  • 21:00: Concerto della band MDF.

Domenica 7 Settembre 2025

  • 10:30: Santa Messa animata dalla Corale Parrocchiale di Brenta.

  • 16:30: Processione solenne con la statua della Beata Vergine delle Grazie.

Lunedì 8 Settembre 2025

  • 10:30: Santa Messa degli ammalati e degli anziani con la presenza dell’UNITALSI.

  • 20:30: Santa Messa di ringraziamento.

