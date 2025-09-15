A Busto Arsizio riconosciuto l’infortunio a un rider: dopo l’incidente arriva l’indennizzo completo
Un ciclofattorino ferito in servizio riceve giustizia quasi un anno dopo: INAIL riconosce l’indennizzo completo anche grazie al lavoro congiunto di Nidil Cgil e Inca
È stato ufficialmente riconosciuto l’infortunio sul lavoro a un rider coinvolto in un incidente stradale mentre effettuava una consegna a Busto Arsizio. L’episodio, avvenuto il 24 agosto 2024, ha visto coinvolto un ciclofattorino che, a seguito di uno scontro con un’auto, ha riportato un taglio sotto l’occhio sinistro.
L’incidente e la prima mancata copertura
Il lavoratore, dopo il fatto, si era recato al Pronto Soccorso per ricevere le cure e aveva tempestivamente denunciato l’infortunio. Tuttavia, nonostante il riconoscimento immediato della natura lavorativa dell’incidente, a lui era stato inizialmente negato un mese di indennizzo economico.
«La preziosa collaborazione con il Patronato Inca – racconta Jacopo Di Pierro, funzionario Nidil Cgil – ha permesso il riconoscimento dell’indennizzo integrale. A luglio 2025 abbiamo ottenuto il provvedimento da parte di INAIL che comprende il periodo mancante e il lavoratore ha ricevuto l’integrazione economica dell’indennizzo».
L’impegno sindacale per i diritti dei rider
Per Nidil Cgil Varese si tratta di un risultato che conferma l’efficacia di un lavoro sindacale continuo sul territorio. Il sindacato, che da tempo si occupa delle tutele dei lavoratori delle piattaforme digitali, sottolinea come quello di Busto Arsizio sia solo uno dei tanti casi affrontati.
«Quello del rider che ha avuto un incidente a Busto Arsizio – commenta Marzia Pulvirenti, segretaria generale Nidil Varese – non è che uno dei tanti casi che ci ha portato a mobilitarci per la tutela e il riconoscimento di questi lavoratori. Otteniamo risultati positivi grazie al nostro essere sindacato di strada, capace di ‘intercettare’ questi lavoratori nelle strade e nelle piazze».
Un segnale importante in un settore ancora fragile
Il riconoscimento ottenuto rappresenta un precedente importante per una categoria di lavoratori spesso esclusa da tutele strutturate. Nidil Cgil Varese continuerà la propria attività di ascolto e assistenza, per garantire diritti e sicurezza anche a chi opera in condizioni spesso precarie.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.