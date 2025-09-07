A Carnago prende il via il Gruppo di cammino “San Martino”
Benessere, salute e cultura si intrecciano grazie al progetto “Learn by walking”
È cominciata con entusiasmo e partecipazione l’avventura del Gruppo di cammino carnaghese “GCC San Martino”, che sabato ha inaugurato la sua prima passeggiata nel verde di Carnago. Un progetto che mette insieme attività fisica, socialità e anche formazione, grazie all’iniziativa collegata “Learn by walking”.
Il Comune al fianco dell’iniziativa
Alla camminata inaugurale ha partecipato anche l’Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Carnago, Giancarla Mazzoleni, che ha tenuto un breve discorso di apertura sottolineando il valore dell’iniziativa:
«La promozione del benessere, della salute e della prevenzione passa anche da piccoli gesti come questo – ha affermato Mazzoleni –. Camminare insieme è un modo per stare bene, per conoscersi e per fare rete sul territorio».
Camminare per imparare: nasce “Learn by walking”
Durante l’evento, la conduttrice della camminata ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla nascita del gruppo e i prossimi passi del progetto. Tra questi c’è l’iniziativa parallela “Learn by walking”, che propone un modo originale per coniugare cultura e movimento.
L’idea è semplice: imparare camminando, coinvolgendo enti, associazioni e professionisti disponibili a tenere piccole lezioni itineranti all’aria aperta. Per rendere possibile questa formula, l’organizzazione sottolinea quanto sarebbe utile l’uso di cuffiette wireless, così da garantire una buona qualità dell’ascolto durante le passeggiate.
Un premio per chi partecipa
Durante la camminata inaugurale è stato assegnato il primo riconoscimento del progetto “Learn by walking”: si tratta di un piccolo volume sul corpo umano, pensato come stimolo per continuare a imparare anche dopo la passeggiata.
Appuntamento ogni sabato
Il Gruppo di cammino “GCC San Martino” dà appuntamento a chiunque voglia partecipare ogni sabato pomeriggio alle 15.50 presso il parchetto di via Italo Svevo a Carnago.
Per informazioni o per proporre interventi formativi durante le passeggiate, è possibile scrivere all’indirizzo email: kiuppa@libero.it
