A Castronno nasce “L’Alveare Materia” per una spesa sostenibile e diretta dai produttori locali

A partire da giovedì 16 ottobre Materia Spazio Libero ospiterà “L’Alveare che dice Sì!”, un progetto che rivoluziona la spesa quotidiana, offrendo ai cittadini l’opportunità di acquistare direttamente dai piccoli produttori locali. L’iniziativa, che ha già riscosso un grande successo in tutta Italia, è un modello di acquisto innovativo che promuove un sistema alimentare più sostenibile e responsabile, grazie a un sistema di Gruppi di Acquisto 2.0.

Nata in Francia nel 2011 e arrivata in Italia tre anni dopo, la rete “L’Alveare che dice Sì!” permette ai consumatori di acquistare frutta, verdura, latticini, carne, formaggi, prodotti vegani e tanto altro, tutto a km0. Gli utenti, registrandosi sulla piattaforma online, possono comporre la loro spesa, pagarla direttamente tramite app o sito web e ritirarla ogni settimana nel punto di ritiro più vicino. Nel caso di Materia, il ritiro avverrà sempre il giovedì.

Questo sistema permette di accorciare la filiera alimentare, ridurre le emissioni di CO2 e favorire un consumo di prodotti freschi e stagionali, sostenendo al contempo il lavoro delle piccole realtà agricole locali. Norma Bossi, referente dell’Alveare di Materia, sarà a disposizione ogni giovedì a Materia per raccontare il progetto e rispondere a tutte le curiosità degli utenti.

L’obiettivo del progetto è quello di rendere la spesa settimanale un’azione più consapevole, con un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente.

COME ACQUISTARE E RITIRARE

Il processo è molto semplice: occorre iscriversi gratuitamente A QUESTO LINK, comporre la propria spesa, pagarla online e ritirarla ogni giovedì presso il punto di ritiro di via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno.