A Gerenzano arriva lo “Zaino sospeso”, un’iniziativa di solidarietà dei Lions di Saronno
La raccolta sarà attiva sabato 6 settembre, dalle 9 alle 17, negli spazi di Mornati Paglia in via Cervinia 3
Una giornata dedicata alla solidarietà e alla comunità in vista della riapertura delle scuole. A Gerenzano sabato 6 settembre, dalle 9 alle 17 negli spazi di Mornati Paglia (in via Cervinia 3), si svolgerà “Lo Zaino sospeso“, una raccolta di materiale scolastico aperta a tutti promossa dal Lions Club Saronno Host Solidalia, .
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà economica e i loro bambini in vista della ripresa dell’anno scolastico, offrendo la possibilità di contribuire con un piccolo gesto che può fare una grande differenza. Chiunque potrà donare articoli utili allo studio quotidiano: quaderni, album da disegno, penne, matite, astucci, gomme, temperini, pennarelli, pastelli colorati, zaini, diari, libri e tanti altri materiali che andranno a rendere più sereno il ritorno tra i banchi.
La raccolta non è soltanto un’occasione per offrire supporto concreto, ma anche un modo per creare un legame di vicinanza e condivisione all’interno della comunità. Come recita lo slogan dell’iniziativa, si tratta di un’opportunità per fare del bene con il sorriso, regalando a un bambino la gioia di affrontare la scuola con tutto il necessario e a una famiglia la tranquillità di poter contare sulla generosità di chi li circonda.
