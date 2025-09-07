Varese News

Gallarate/Malpensa

A Golasecca il primo Campionato del mondo di hoopers: grande successo per la manifestazione

Organizzato dall’associazione Hoopers & Friends, il campionato ha coinvolto squadre da tutto il mondo e ha richiamato circa 350 persone, 180 cani e 70 camper

A Golasecca il primo campionato del mondo di Hoopers

Grande successo a Golasecca per il primo Campionato del mondo di hoopers, disciplina cinofila ancora poco conosciuta in Italia ma in forte crescita. L’evento, che si è svolto dal 3 al 7 settembre al campo sportivo di Golasecca, tra i boschi della valle del Ticino e l’aeroporto di Malpensa, ha richiamato circa 350 persone, 180 cani e 70 camper, trasformando il piccolo comune in una vivace capitale dell’agility a livello internazionale.

Organizzato dall’associazione Hoopers & Friends, il campionato ha coinvolto squadre da tutto il mondo.

La disciplina Hoopers deriva dall’agility dog, ma in questo caso il conduttore non corre a fianco dell’animali, ma da una postazione invia al cane comandi verbali e posturali.

La relazione tra conduttore e animale è dunque diversa e più “a distanza”. Il percorso è su ventidue ostacoli, su circa trecento metri di lunghezza, il punto massimo tra conduttore e cane arriva a 25 metri

A Golasecca il primo campionato del mondo di Hoopers, 350 persone, 180 cani e settanta camper

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.