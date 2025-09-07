A Golasecca il primo Campionato del mondo di hoopers: grande successo per la manifestazione
Organizzato dall’associazione Hoopers & Friends, il campionato ha coinvolto squadre da tutto il mondo e ha richiamato circa 350 persone, 180 cani e 70 camper
Grande successo a Golasecca per il primo Campionato del mondo di hoopers, disciplina cinofila ancora poco conosciuta in Italia ma in forte crescita. L’evento, che si è svolto dal 3 al 7 settembre al campo sportivo di Golasecca, tra i boschi della valle del Ticino e l’aeroporto di Malpensa, ha richiamato circa 350 persone, 180 cani e 70 camper, trasformando il piccolo comune in una vivace capitale dell’agility a livello internazionale.
Organizzato dall’associazione Hoopers & Friends, il campionato ha coinvolto squadre da tutto il mondo.
La disciplina Hoopers deriva dall’agility dog, ma in questo caso il conduttore non corre a fianco dell’animali, ma da una postazione invia al cane comandi verbali e posturali.
La relazione tra conduttore e animale è dunque diversa e più “a distanza”. Il percorso è su ventidue ostacoli, su circa trecento metri di lunghezza, il punto massimo tra conduttore e cane arriva a 25 metri
