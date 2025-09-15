A “Materia del Giorno” tutto quello che serve sapere su carta d’identità e pratiche anagrafiche
Martedì 16 settembre Stefania Radman dialoga con Nicoletta Zucchi, dirigente dell'anagrafe di Varese
Martedì 16 settembre, Materia Spazio Libero ospita un appuntamento dedicato a un tema che tocca la vita quotidiana di ogni cittadino: carta d’identità e altri documenti. L’appuntamento è per le 16 con la diretta su Youtube, oppure nei nostri studi di via Confalonieri 5 a sant’Alessandro di Castronno, prenotando qui.
L’incontro, che fa parte della serie “La materia del giorno” – il nuovo progetto di Varesenews e Materia per informare, spiegare e approfondire con chiarezza argomenti concreti, legati alla vita quotidiana – vedrà Stefania Radman dialogare con Nicoletta Zucchi, dirigente dell’anagrafe del Comune di Varese.
Un dialogo pratico sui servizi anagrafici
L’iniziativa nasce dall’esigenza di fornire ai cittadini informazioni chiare e accessibili su procedure che spesso possono apparire complesse. Nicoletta Zucchi, con la sua esperienza diretta nella gestione dei servizi anagrafici varesini, sarà la guida ideale per orientarsi nel mondo dei documenti di identità.
Durante l’incontro verranno affrontati i temi più rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini: dalle procedure per il rilascio e il rinnovo della carta d’identità elettronica, ai tempi di attesa, fino alle modalità di prenotazione degli appuntamenti. Non mancheranno consigli pratici su come prepararsi al meglio per le pratiche anagrafiche e chiarimenti sui documenti necessari.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.