A “Materia del Giorno” tutto quello che serve sapere su carta d’identità e pratiche anagrafiche

Martedì 16 settembre Stefania Radman dialoga con Nicoletta Zucchi, dirigente dell'anagrafe di Varese

Martedì 16 settembre, Materia Spazio Libero ospita un appuntamento dedicato a un tema che tocca la vita quotidiana di ogni cittadino: carta d’identità e altri documenti. L’appuntamento è per le 16 con la diretta su Youtube, oppure nei nostri studi di via Confalonieri 5 a sant’Alessandro di Castronno, prenotando qui.

L’incontro, che fa parte della serie “La materia del giorno” – il nuovo progetto di Varesenews e Materia per informare, spiegare e approfondire con chiarezza argomenti concreti, legati alla vita quotidiana – vedrà Stefania Radman dialogare con Nicoletta Zucchi, dirigente dell’anagrafe del Comune di Varese.

Un dialogo pratico sui servizi anagrafici

L’iniziativa nasce dall’esigenza di fornire ai cittadini informazioni chiare e accessibili su procedure che spesso possono apparire complesse. Nicoletta Zucchi, con la sua esperienza diretta nella gestione dei servizi anagrafici varesini, sarà la guida ideale per orientarsi nel mondo dei documenti di identità.

Durante l’incontro verranno affrontati i temi più rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini: dalle procedure per il rilascio e il rinnovo della carta d’identità elettronica, ai tempi di attesa, fino alle modalità di prenotazione degli appuntamenti. Non mancheranno consigli pratici su come prepararsi al meglio per le pratiche anagrafiche e chiarimenti sui documenti necessari.

Pubblicato il 15 Settembre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

