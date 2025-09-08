A Volandia “atterra” un Tornado dell’Aeronautica Militare

A Volandia – il museo del volo accanto a Milano Malpensa – “atterra” un Panavia Tornado, velivolo simbolo degli anni ‘80-90: già giunto al museo, sarà svelato al pubblico il 3 ottobre in occasione della serata “Volo in rosa”.

E’ grazie alla stretta collaborazione con l’Aeronautica Militare che l’ampia collezione del Parco e Museo del Volo di Volandia si arricchisce ancor di più con un velivolo dal grande valore storico e simbolico.

Ieri, domenica 7 settembre, ha infatti varcato il cancello di Volandia un PA 200 Tornado, un ingresso davvero prestigioso per il museo che potrà esporre il velivolo entrato in servizio con l’Aeronautica Militare nei primi anni Ottanta e che ha rappresentato per oltre quarant’anni uno dei pilastri della difesa aerea europea, simbolo di tecnologia e industria internazionale (essendo stato sviluppato insieme a Germania e Regno Unito).

Gli specialisti di AM cominceranno, già nei prossimi giorni, le operazioni di rimontaggio e allestimento del velivolo, che entrerà a pieno titolo nel percorso espositivo.

“Una sola parola: grazie, all’Aeronautica militare” commenta Marco Reguzzoni, presidente di Volandia. “La stretta collaborazione ci permetterà di essere tra i pochissimi musei al mondo ad esporre un simile velivolo.”

L’unveling ufficiale è come detto previsto venerdì 3 ottobre, in occasione della tradizionale serata “Volo in Rosa”, giunta alla sua settima edizione, alla presenza di autorità civili e militari.