AIASport 2025: sport, inclusione e divertimento per tutti i bambini e ragazzi

Dopo il grande successo della prima edizione, AIASport 2025 è pronto a regalare un pomeriggio ricco di emozioni e sport, dedicato a bambini e ragazzi di tutte le età. L’evento si terrà domenica 21 settembre 2025, dalle 14:00 alle 19:00, nel giardino della sede AIAS in via Alba 30, Busto Arsizio.

Con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, del Panathlon Club La Malpensa e dell’Associazione Società Sportive Bustesi (ASSB), AIASport 2025 offrirà un’opportunità unica di avvicinarsi a numerosi sport, in un’atmosfera di festa e condivisione. I partecipanti, bambini e ragazzi, avranno la possibilità di cimentarsi in una varietà di discipline, tutte guidate da associazioni e società sportive del territorio, tra cui CS San Maurizio TchouKball, The Juggle Padel, Vomien Legnano, Zumba Kids, PAD Cuffie Colorate, Pro Patria ARC, Special Arluno APS, Ardor Calcio, BuDoKan Polisportiva, Pro Patria Judo, Accademia Bustese Pattinaggio e IKIGAI Climbing Legnano.

Il cuore pulsante di questa iniziativa è l’inclusione: AIASport 2025 è pensato per permettere a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni di abilità, di scoprire il mondo dello sport in modo accessibile e divertente. In linea con la missione di AIAS, l’evento non solo promuove la pratica sportiva, ma anche l’integrazione e la socialità, aspetti fondamentali per la crescita e il benessere dei più giovani.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita e non richiede iscrizione. Tutti sono invitati a venire con tanta voglia di divertirsi e provare nuove attività. AIASport 2025 si conferma, quindi, come un’occasione imperdibile per vivere lo sport come strumento di crescita, divertimento e incontro tra giovani e famiglie.

Per informazioni:

AIAS Busto Arsizio

Email: segreteria@aias-busto.it