Al Ciglione di Malpensa un giorno con il motocross d’epoca

Il 14 settembre 2025 il Crossdromo Ciglione della Malpensa, a Cardano al Campo, si prepara ad accogliere una delle giornate più entusiasmanti dell’anno per gli appassionati di motocross. Si terrà, infatti, il Campionato Regionale Minicross, che vedrà in gara giovani piloti di diverse categorie, e il 5° Trofeo Gianni Balzarotti, l’evento di motocross d’epoca che unisce il passato e il futuro di questo sport straordinario.

L’evento si preannuncia come una vera festa del motocross, con gare che coinvolgeranno diverse categorie. I giovanissimi talenti delle categorie Debuttanti, Cadetti, Junior e Senior avranno la possibilità di dimostrare il loro valore. Inoltre, i piloti delle categorie 125 Junior, Challenge MX1 e MX2 Epoca si sfideranno in emozionanti manche, con un mix di nuova generazione e leggenda, grazie alla presenza del Trofeo Gianni Balzarotti.

Il Campionato Regionale Epoca FMI, aperto anche ai piloti fuori regione, promette di regalare sfide avvincenti, in cui la passione e la tecnica si mescolano per dare vita a un evento spettacolare.

Il 5° Trofeo Gianni Balzarotti non è solo una gara, ma un omaggio a uno dei protagonisti indiscussi della storia del motocross. La presenza di Gianni Balzarotti, una figura leggendaria nel mondo del motocross, arricchirà ulteriormente la giornata, facendo vivere a tutti i partecipanti e spettatori un’emozione senza pari. La competizione non riguarda solo la velocità, ma anche il ricordo di chi ha contribuito a scrivere la storia di questo sport.

Programma della giornata

La giornata sarà divisa in due momenti principali:

Mattina: Le gare inizieranno al mattino, con le prime sfide che daranno subito il via a un’intensa giornata di sport.

Pausa Pranzo

Pomeriggio: Le gare proseguiranno nel pomeriggio, con sfide ancora più emozionanti che porteranno i piloti a dare il massimo.

A seguire: La cerimonia di premiazione, un momento di festa per i vincitori e tutti coloro che hanno partecipato, che sarà la conclusione perfetta di una giornata che rimarrà nella storia.