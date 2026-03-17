Ragazza cade da cavallo, a Cardano al Campo interviene l’elisoccorso
È successo alle 16.20, in un piccolo maneggio alla periferia Nord della cittadina vicino a Malpensa
Intervento dell’elisoccorso a Cardano al Campo, per soccorrere una giovane donna protagonista di una brutta caduta da cavallo. È successo alle 16.20, in un piccolo maneggio alla periferia Nord (zona Nautilus) della cittadina vicino a Malpensa.
L’allarme è scattato in “codice rosso”, massima urgenza e sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, un’autoinfermieristica e l’elisoccorso da Como (foto d’archivio).
La donna, 29 anni, è stata stabilizzata e poi portata in ospedale al Sant’Anna di Como: è ferita ma non in immediato pericolo di vita.
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