“Al femminile”: il libro che racconta con voci varesine il coraggio delle donne

La prima presentazione a Busto Arsizio il 18 settembre insieme a Cristina Riganti e Miriam Busnelli: un’occasione per scoprire le storie di donne che hanno cambiato la società e il lavoro

Generico 15 Sep 2025

Un volume che celebra il coraggio, la determinazione e la resilienza delle donne. È Al femminile, la prima pubblicazione di Editrice Milanese, che raccoglie storie autentiche di donne che, con percorsi diversi ma accomunati dalla stessa forza interiore, hanno saputo lasciare un segno nella società e nel mondo del lavoro.

Tra le protagoniste ci sono anche due figure di riferimento per l’imprenditoria femminile della provincia di Varese: Cristina Riganti, presidente di Terziario Donna Confcommercio Varese, e Miriam Busnelli, consigliera dell’associazione.

Il ruolo dell’imprenditoria femminile

L’inclusione delle due figure varesine nel progetto non è un caso: rappresentano il riconoscimento al ruolo fondamentale che Terziario Donna Confcommercio Varese ha avuto nella promozione dell’imprenditorialità al femminile e dei valori che caratterizzano il mondo delle donne.

“Al femminile” è nato dalle pagine del periodico Quindici News ed è una selezione di interviste curate dalla giornalista e presidente di Terziario Donna Cremona, Serena Cominetti. Le storie raccontate nel libro spaziano tra generazioni, professioni e storie di vita differenti, ma tutte unite da un filo conduttore: la capacità di reinventarsi e il coraggio di affrontare sfide quotidiane.

La presentazione del libro a Busto Arsizio

La prima presentazione ufficiale del volume si terrà giovedì 18 settembre alle ore 18 a Busto Arsizio, presso lo spazio Design Puntozero (via Nannetti 10/A). Durante l’evento, oltre a Cristina Riganti e Miriam Busnelli, interverranno anche Simonetta Rossi, titolare di Design Puntozero, e Serena Cominetti.

L’appuntamento non sarà solo un’occasione per scoprire i contenuti del libro, ma anche per conoscere più da vicino il progetto che va oltre la pagina scritta, promuovendo temi culturali e sociali di fondamentale importanza. La presentazione è aperta al pubblico, ma è necessaria l’iscrizione attraverso il link dedicato: bit.ly/47FwfOE

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
