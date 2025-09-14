Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Al via l’anno scolastico per 900 studenti dell’I.C. Bertacchi di Busto nel segno delle Olimpiadi

Il tema dell’anno 2025/2026 prende ispirazione dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina. Il dirigente scolastico Dennis Bignami e l'assessore Maffioli accendono lil braciere olimpico

inizio anno scolastico scuole bertacchi busto arsizio

Oltre 900 studenti hanno varcato le porte delle sedi Bertacchi, Pieve di Cadore, Moro e Bellotti, pronti a iniziare un nuovo anno scolastico all’insegna dell’amicizia e della collaborazione. Il tema dell’anno 2025/2026 prende ispirazione dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina, che inizieranno il 6 febbraio.

Un simbolo perfetto di spirito di squadra, rispetto e condivisione. Ad accogliere bambini, ragazzi e famiglie c’erano tanti docenti, le referenti di plesso, le collaboratrici della presidenza, il Dirigente Scolastico Dennis Bignami e l’Assessore alla Cultura e Identità Manuela Maffioli.

Con un gesto simbolico, hanno portato la “torcia olimpica” per dare ufficialmente il via all’anno scolastico, con l’auspicio da parte dell’assessore Maffioli che ogni bambina, bambino, ragazza o ragazzo possa seguire la propria stella, costruire basi solide e credere nei propri sogni, perché ogni sogno conta e nessuno vale meno degli altri.

inizio anno scolastico scuole bertacchi busto arsizio

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.