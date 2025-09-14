Al via l’anno scolastico per 900 studenti dell’I.C. Bertacchi di Busto nel segno delle Olimpiadi
Il tema dell’anno 2025/2026 prende ispirazione dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina. Il dirigente scolastico Dennis Bignami e l'assessore Maffioli accendono lil braciere olimpico
Oltre 900 studenti hanno varcato le porte delle sedi Bertacchi, Pieve di Cadore, Moro e Bellotti, pronti a iniziare un nuovo anno scolastico all’insegna dell’amicizia e della collaborazione. Il tema dell’anno 2025/2026 prende ispirazione dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina, che inizieranno il 6 febbraio.
Un simbolo perfetto di spirito di squadra, rispetto e condivisione. Ad accogliere bambini, ragazzi e famiglie c’erano tanti docenti, le referenti di plesso, le collaboratrici della presidenza, il Dirigente Scolastico Dennis Bignami e l’Assessore alla Cultura e Identità Manuela Maffioli.
Con un gesto simbolico, hanno portato la “torcia olimpica” per dare ufficialmente il via all’anno scolastico, con l’auspicio da parte dell’assessore Maffioli che ogni bambina, bambino, ragazza o ragazzo possa seguire la propria stella, costruire basi solide e credere nei propri sogni, perché ogni sogno conta e nessuno vale meno degli altri.
