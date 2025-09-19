Varese News

Alla biblioteca di Samarate due incontri per mamme e papà in attesa di bambini

Due momenti laboratoriali dedicati alla scoperta della musica classica, del canto e del suono

Arriva in biblioteca a Samarate un nuovo percorso, in due appuntamenti, dedicato ai genitori in dolce attesa e ai loro futuri bambini.

In collaborazione con il Teatro Sociale di Como, nell’ambito del progetto “Opera meno 9”, verranno proposti due incontri laboratoriali dedicati alla scoperta della musica classica, del canto e del suono.

Il programma si concentrerà sui benefici sonori per mamma, partner e bimbo/a in arrivo, prima e dopo la nascita.
Appuntamento all’11 e il 18 ottobre 2025 alle ore 10.30.

Opera meno 9 si inserisce in un fitto calendario di eventi gratuiti organizzati in occasione dell’apertura della nuova sala 0-6 negli spazi della biblioteca: qui trovate il calendario completo

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria (con priorità per i cittadini di Samarate).

Per prenotazioni e maggiori informazioni contattare la biblioteca di Samarate allo 0331720252 durante gli orari di apertura o scrivere una mail a biblioteca@comune.samarate.va.it

Pubblicato il 19 Settembre 2025
