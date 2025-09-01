Alla primaria “Parini” di Cassano Magnago completati i lavori di ampliamento della mensa
L'intervento consentirà di superare il doppio turno e di introdurre la modalità self service, per favorire l'autonomia dei bambini
Sono terminati i lavori di ampliamento della mensa della scuola primaria “G. Parini”, progetto finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un investimento complessivo di 305.000 euro.
«L’intervento rappresenta un importante passo avanti per la comunità scolastica, migliorando la qualità del servizio offerto agli alunni» dicono il sindaco Pietro Ottaviani, l’assessore ai Lavori Pubblici e Territorio Rocco Dabraio, l’assessore alla Cultura e Istruzione Alessandro Passuello.
«La nuova mensa, che si sviluppa su una superficie di circa 300 mq, è ora in grado di accogliere fino a 278 bambini in un unico turno, superando definitivamente la necessità dei doppi turni. Questo consentirà un’organizzazione più efficiente, tempi più distesi per il pasto e un ambiente più sereno e funzionale. L’intera struttura è stata inoltre progettata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti a tutela degli utenti».
«L’ampliamento non solo aumenta la capienza, ma apre anche la strada a future innovazioni: grazie agli spazi più ampi, sarà possibile introdurre un servizio mensa in modalità self-service, favorendo l’autonomia dei bambini e promuovendo comportamenti responsabili sin dalla scuola primaria. Completati gli interventi strutturali, nei prossimi giorni si procederà con il riposizionamento degli arredi. L’inaugurazione ufficiale è prevista per l’inizio del nuovo anno scolastico, così da accogliere gli studenti in uno spazio rinnovato, moderno e accogliente. Questo progetto è un esempio concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale per il benessere e la crescita delle nuove generazioni, investendo in infrastrutture scolastiche di qualità, sicure e all’avanguardia. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Tecnico comunale, che ha curato la progettazione e seguito l’intero iter tecnico».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.