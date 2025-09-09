Varese News

All’ospedale di Saronno una nuova tecnologia contro l’osteoporosi: la MOC in soli 20 minuti

La Fondazione “Saronno in Salute” ha donato all’ospedale cittadino un'apparecchiatura che consente esami più rapidi e referti disponibili in meno di un minuto

Un nuovo passo avanti per la diagnostica dell’osteoporosi e delle patologie correlate all’ospedale di Saronno: è stata installata una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) di ultima generazione, frutto di una donazione della Fondazione Saronno in Salute, da anni attiva a sostegno della sanità locale.

Esami più rapidi e precisi

«Si tratta di un macchinario top di gamma, estremamente performante – spiega il dottor Giosuè Ceriani, direttore della Struttura Complessa di Radiologia – L’esame dura dai 15 ai 20 minuti, fino a un massimo di 25 nelle forme più complete, come quella per la sarcopenia. Un grande passo avanti rispetto al passato. Inoltre, il referto è disponibile in appena 45 secondi».

Una tempistica che migliora sensibilmente l’esperienza dei pazienti, garantendo esiti immediati e permettendo agli specialisti una diagnosi tempestiva e accurata.

Un ospedale sempre più attrattivo

Soddisfazione anche da parte della Direzione Generale dell’ASST Valle Olona. «Desidero ringraziare la Fondazione Saronno in Salute e il suo presidente Gianfranco Librandi – dice Daniela Bianchi, direttore generale – La loro generosità e costante attenzione ai bisogni di salute della popolazione ha permesso al nostro ospedale di diventare sempre più attrattivo, dotandolo di tecnologie all’avanguardia che migliorano l’assistenza e la qualità dei percorsi diagnostici».

La donazione si inserisce in un percorso ormai consolidato di collaborazione tra la Fondazione e il presidio ospedaliero cittadino, con interventi concreti a favore di medici, personale sanitario e pazienti.

