All’ospedale di Saronno una nuova tecnologia contro l’osteoporosi: la MOC in soli 20 minuti
La Fondazione “Saronno in Salute” ha donato all’ospedale cittadino un'apparecchiatura che consente esami più rapidi e referti disponibili in meno di un minuto
Un nuovo passo avanti per la diagnostica dell’osteoporosi e delle patologie correlate all’ospedale di Saronno: è stata installata una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) di ultima generazione, frutto di una donazione della Fondazione Saronno in Salute, da anni attiva a sostegno della sanità locale.
Esami più rapidi e precisi
«Si tratta di un macchinario top di gamma, estremamente performante – spiega il dottor Giosuè Ceriani, direttore della Struttura Complessa di Radiologia – L’esame dura dai 15 ai 20 minuti, fino a un massimo di 25 nelle forme più complete, come quella per la sarcopenia. Un grande passo avanti rispetto al passato. Inoltre, il referto è disponibile in appena 45 secondi».
Una tempistica che migliora sensibilmente l’esperienza dei pazienti, garantendo esiti immediati e permettendo agli specialisti una diagnosi tempestiva e accurata.
Un ospedale sempre più attrattivo
Soddisfazione anche da parte della Direzione Generale dell’ASST Valle Olona. «Desidero ringraziare la Fondazione Saronno in Salute e il suo presidente Gianfranco Librandi – dice Daniela Bianchi, direttore generale – La loro generosità e costante attenzione ai bisogni di salute della popolazione ha permesso al nostro ospedale di diventare sempre più attrattivo, dotandolo di tecnologie all’avanguardia che migliorano l’assistenza e la qualità dei percorsi diagnostici».
La donazione si inserisce in un percorso ormai consolidato di collaborazione tra la Fondazione e il presidio ospedaliero cittadino, con interventi concreti a favore di medici, personale sanitario e pazienti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.