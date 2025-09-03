Animali-amo è un laboratorio per bambini a San Fermo con Rock the jungle

Bambini guidati dalla fantasia alla scoperta del prorprio animale totemico domenica 7 settembre alle ore 15 al campo dei Gorillas. Partecipazione e merenda gratuite

Aspettando il concerto di Tormento e Otierre in programma domenica 7 settembre dalle ore 19 al campo dei Gorillas in via Sette Termini, nel pomeriggio la festa Rock the jungle propone ai bambini un laboratorio artistico ed epressivo gratuito, alla ricerca del proprio animale totemico.

Animali-amo è il titolo di questa attività condotta da Elena Gasparetti e Giulia Angiulli che guideranno i bambini – indicativamente dai 4 ai 10 anni – in un percorso in cui ciascuno potrà affidarsi al potere della propria fantasia per dare forma e colore al proprio animale guida.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione genitori Insieme per la scuola di San Fermo, a ogni piccolo partecipante sarà offerta la merenda.

L’evento è promosso in collaborazione Serra creativa – arteterapia e si inserisce all’interno di una particolare giornata di festa per il quartiere di San Fermo, coordinata dal Consiglio di quartiere 6.

Per tutta la giornata di domenica 7 settembre, a pochi metri dal Rock the Jungle dei Gorillas, Penasca – il nucleo più antico di San Fermo – ospita la 44^ edizione della rassegna d’arte Un borgo da riscoprire, con decine di artisti in esposizione tra vicoli e cortili del Paese dipinto della città giardino.