Associazione Nazionale Combattenti e Reduci: nominato il nuovo consiglio direttivo provinciale di Varese
Con il Congresso provinciale di Somma Lombardo, Agostino De Zulian confermato presidente e nominati i membri del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025-2029
Si è concluso il lungo iter per il rinnovo delle cariche provinciali della Federazione di Varese dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, con la validazione degli atti congressuali da parte della Commissione Nazionale e la notifica di accettazione delle nomine.
L’Associazione, attiva a livello nazionale con circa 30.000 soci e costituita come Ente Morale nel 1923, opera sul territorio attraverso Federazioni provinciali e Sezioni comunali e rionali. Dopo la sospensione delle attività provinciali nel 2012, dovuta alla chiusura progressiva delle varie Sezioni, negli ultimi anni l’Associazione ha ripreso vigore grazie a nuove norme statutarie che consentono l’adesione anche a chi non ha combattuto in guerra ma si riconosce nei valori etici e morali del sodalizio.
Il percorso verso il rinnovo
Nel 2021, per il ripristino delle attività provinciali, è stato nominato Commissario Agostino De Zulian, già presidente della Sezione di Induno Olona dal 2003. Il Commissario ha riaperto la Sezione di Somma Lombardo e regolarizzato le Sezioni di Cislago, Induno Olona e Somma Lombardo, rendendo possibile il Congresso provinciale necessario a ricostituire la Federazione.
Agostino De Zulian è stato confermato Presidente per il quadriennio successivo, con l’obiettivo di far crescere la presenza dell’Associazione sul territorio, da Maccagno a Origgio, da Angera a Venegono, promuovendo l’apertura di nuove Sezioni e coinvolgendo i giovani.
Il nuovo Consiglio Direttivo
Durante il Congresso provinciale tenutosi a Somma Lombardo, con tutte le sette Sezioni attive presenti, sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio Direttivo:
Curto Armando – Vice Presidente
Poretti Massimo – Segretario
De Tomasi Iuri Valter – Consigliere
Nolli Gabriele – Consigliere
Bonesi Michele – Consigliere
Gabaglio Franco – Consigliere
De Marchi Giusto Gabriele – Collegio dei Sindaci
Albè Pierangelo – Collegio dei Sindaci
Nolli Andrea – Collegio dei Sindaci
Scandolara Elisabetta – Consigliere supplente
Cappelli Mario – Consigliere supplente
Bonutto Diego – Consigliere supplente
Feudale Alessandro – Consigliere supplente
Curto Silvano – Sindaco supplente
Massara Adelchi – Sindaco supplente
Obiettivi della Federazione
Tra i principali punti emersi dal Congresso:
Riapertura di Sezioni nelle città e frazioni attualmente inattive, mantenendo il legame con chi ha conosciuto le attività precedenti;
Ricerca delle bandiere e della fascia bianco-azzurra dei Presidenti delle Sezioni, attualmente conservate in modo non noto, per riportarle alla comunità e valorizzare il patrimonio storico e simbolico dell’Associazione.
La nomina di membri con età inferiore ai 60 anni in quattro delle sette Sezioni attive rappresenta un segnale di rinnovamento e di continuità, con l’obiettivo di consolidare la presenza dell’Associazione sul territorio varesino e di avviare nuove iniziative legate ai valori storici e civili dell’Ente.
