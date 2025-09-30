Astrazioni di Diego Boldini: la realtà oltre il visibile
Fino al 10 ottobre a Materia è possibile visitare la mostra Astrazioni, un percorso che invita a guardare oltre la superficie delle cose per scoprire nuove possibilità di visione.
Fino al 10 ottobre a Materia è possibile visitare la mostra Astrazioni di Diego Boldini, un percorso che invita a guardare oltre la superficie delle cose per scoprire nuove possibilità di visione. L’astrazione, spiega l’autore, nasce dal desiderio di liberare la realtà dal suo contesto immediato, trasformandola in qualcosa di altro, capace di suggerire emozioni e immaginari che superano il riconoscibile. È lo stesso fascino che, nella storia dell’arte, ha animato il dialogo tra impressionismo ed espressionismo: da una parte la fedeltà all’impressione visiva del momento, dall’altra la trasfigurazione emotiva che deforma e reinventa il reale.
Le opere in mostra sono realizzate con la tecnica della scanografia, che utilizza lo scanner non come semplice strumento di riproduzione, ma come mezzo creativo. Attraverso sfocature, sovrapposizioni e giochi di luce e movimento, gli oggetti comuni diventano immagini sospese, forme nuove che si affrancano dal loro contesto naturale. Il nero, scelto come fondo, rappresenta la realtà oscurata, da cui emerge la luce che traccia e costruisce l’“astrazione”.
Diego Boldini, tra i fondatori dell’associazione Creati.Va, da anni porta avanti una ricerca artistica che spazia dalla fotografia alla musica, fino alla pittura, sempre con un approccio sperimentale e aperto. Astrazioni è l’occasione per entrare nel suo immaginario, dove ogni limite tecnico diventa possibilità espressiva e ogni immagine, più che rappresentare, evoca.
