Azzate e altri cinque Comuni uniti per sostenere il commercio: al via “Vetrine colorate”

Dopo la pausa estiva, il Distretto del Commercio del Buon Cammino si rimette in marcia con una nuova stagione di iniziative. Il distretto, nato nel 2022 su iniziativa dei Comuni di Azzate (capofila), Brunello, Buguggiate, Crosio della Valle, Daverio e Gazzada Schianno, punta a rafforzare l’identità condivisa e a valorizzare il commercio di vicinato, cuore pulsante dei centri abitati.

Un logo colorato per unire sei Comuni

Il primo passo concreto di questo rilancio è la presentazione del nuovo logo del Distretto, pensato per rappresentare graficamente l’anima del “Buon Cammino”. L’immagine scelta richiama un selciato, simbolo di un percorso che unisce i sei comuni e guida idealmente cittadini e visitatori verso i negozi, le attività e i servizi del territorio.

Il selciato è realizzato con colori vivaci, ispirati ai toni dei loghi storici dei Comuni aderenti, a simboleggiare l’unione delle singole identità locali in un progetto condiviso. L’ideazione e la realizzazione grafica del logo sono state affidate a Carbone Pubblicità di Varese, che ha anche curato la stampa di 200 vetrofanie da distribuire agli esercizi commerciali.

Al via il concorso “Vetrine colorate”

In collaborazione con Ascom Varese, il Distretto lancia ora il concorso “Vetrine colorate – Accendiamo il commercio!”, pensato per coinvolgere direttamente i negozianti e stimolare la creatività nella fase della ripartenza post-vacanze.

I commercianti dei sei Comuni potranno partecipare all’iniziativa allestendo le proprie vetrine ispirandosi ai colori del nuovo logo. Per iscriversi sarà sufficiente inviare una mail a infoazzate@comune.azzate.va.it entro venerdì 12 settembre, indicando i dati del punto vendita e allegando fino a tre fotografie della vetrina decorata.

Le vetrine dovranno rimanere visibili dal 13 al 20 settembre. Una commissione valuterà le proposte e premierà le tre migliori durante una cerimonia pubblica. Tutte le informazioni e i criteri sono raccolti in un regolamento semplice in sette punti, pensato per agevolare la partecipazione. Qui il regolamento

Un’azione concreta per rilanciare il commercio locale

«Attraverso queste nuove iniziative, inserite a completamento del bando di Regione Lombardia “Sviluppo dei Distretti del Commercio” cui i Comuni del Buon Cammino hanno aderito da tempo intendiamo contribuire a rilanciare in questa stagione di ripartenza il commercio sul territorio, una risorsa vitale per l’economia dei nostri centri e punto di riferimento per tantissime famiglie – dice Antonio Triveri, assessore ai Lavori pubblici, al Commercio, alla Promozione turistica e al marketing territoriale di Azzate – La vitalità quotidianamente dimostrata dagli operatori è una garanzia per i cittadini dei nostri sei Comuni. Il commercio di vicinato è un bene prezioso che va tutelato e supportato nell’interesse della comunità della nostra area».