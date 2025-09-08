Azzate e altri cinque Comuni uniti per sostenere il commercio: al via “Vetrine colorate”
I commercianti di Azzate, Brunello, Buguggiate, Crosio della Valle, Daverio e Gazzada Schianno potranno partecipare all’iniziativa “Vetrine colorate” per valorizzare le attività di prossimità
Dopo la pausa estiva, il Distretto del Commercio del Buon Cammino si rimette in marcia con una nuova stagione di iniziative. Il distretto, nato nel 2022 su iniziativa dei Comuni di Azzate (capofila), Brunello, Buguggiate, Crosio della Valle, Daverio e Gazzada Schianno, punta a rafforzare l’identità condivisa e a valorizzare il commercio di vicinato, cuore pulsante dei centri abitati.
Un logo colorato per unire sei Comuni
Il primo passo concreto di questo rilancio è la presentazione del nuovo logo del Distretto, pensato per rappresentare graficamente l’anima del “Buon Cammino”. L’immagine scelta richiama un selciato, simbolo di un percorso che unisce i sei comuni e guida idealmente cittadini e visitatori verso i negozi, le attività e i servizi del territorio.
Il selciato è realizzato con colori vivaci, ispirati ai toni dei loghi storici dei Comuni aderenti, a simboleggiare l’unione delle singole identità locali in un progetto condiviso. L’ideazione e la realizzazione grafica del logo sono state affidate a Carbone Pubblicità di Varese, che ha anche curato la stampa di 200 vetrofanie da distribuire agli esercizi commerciali.
Al via il concorso “Vetrine colorate”
In collaborazione con Ascom Varese, il Distretto lancia ora il concorso “Vetrine colorate – Accendiamo il commercio!”, pensato per coinvolgere direttamente i negozianti e stimolare la creatività nella fase della ripartenza post-vacanze.
I commercianti dei sei Comuni potranno partecipare all’iniziativa allestendo le proprie vetrine ispirandosi ai colori del nuovo logo. Per iscriversi sarà sufficiente inviare una mail a infoazzate@comune.azzate.va.it entro venerdì 12 settembre, indicando i dati del punto vendita e allegando fino a tre fotografie della vetrina decorata.
Le vetrine dovranno rimanere visibili dal 13 al 20 settembre. Una commissione valuterà le proposte e premierà le tre migliori durante una cerimonia pubblica. Tutte le informazioni e i criteri sono raccolti in un regolamento semplice in sette punti, pensato per agevolare la partecipazione. Qui il regolamento
Un’azione concreta per rilanciare il commercio locale
«Attraverso queste nuove iniziative, inserite a completamento del bando di Regione Lombardia “Sviluppo dei Distretti del Commercio” cui i Comuni del Buon Cammino hanno aderito da tempo intendiamo contribuire a rilanciare in questa stagione di ripartenza il commercio sul territorio, una risorsa vitale per l’economia dei nostri centri e punto di riferimento per tantissime famiglie – dice Antonio Triveri, assessore ai Lavori pubblici, al Commercio, alla Promozione turistica e al marketing territoriale di Azzate – La vitalità quotidianamente dimostrata dagli operatori è una garanzia per i cittadini dei nostri sei Comuni. Il commercio di vicinato è un bene prezioso che va tutelato e supportato nell’interesse della comunità della nostra area».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.