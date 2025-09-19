B7 Oktober Fest: quattro giorni di festa al Birrificio Settimo

Per l’occasione troverai piatti bavaresi speciali e una selezione di birre in stile tedesco, con la possibilità di scegliere il menu completo dedicato a prezzo speciale

Dal 25 al 28 settembre prenota il tuo tavolo e vivi l’atmosfera della Baviera… senza muoverti da Carnago! Da Birrificio Settimo, in via Monte Rosa 33 a Carnago arriva il

B7 Oktober Fest

quattro giorni di birra, cucina tipica e musica dal vivo.

Per l’occasione troverai piatti bavaresi speciali e una selezione di birre in stile tedesco, con la possibilità di scegliere il menu completo dedicato a prezzo speciale. Un weekend pensato per vivere l’atmosfera dell’Oktoberfest a due passi da casa tua.

Tra le proposte speciali ci sono diverse chicche da provare come la spalla di maiale cotta a bassa temperatura, morbida, gustosa, e perfetta da condividere con gli amici, o il Leberkäse-Bällchen, bombette di carne servite con il tradizionale cavolo rosso marinato e senape in grani.

Grande specialità della festa sarà il maialino intero cotto a bassa temperatura nella birra Bock!!

Disponibile solo su ordinazione per gruppi a partire da 12 persone, si fa spazio sulla tavola come un evento imperdibile e disponibile solo per questo evento!

Gli ordini per il weekend devono essere effettuati entro martedì 23 settembre.

Ovviamente le spine della birra saranno a pieno regime. I 6 rubinetti del locale ospiteranno le birre di stile tedesco prodotte dal birrificio, oltre a 4 birre ospite fatte arrivare per l’occasione a completare la magia della festa della birra piu famosa al mondo!

Infine, non mancherà la musica: sabato sera ci si scatena con l’energia rock dei Fottuta Marmellata, mentre domenica l’atmosfera si scalda già dall’aperitivo con il DJ set firmato TORQ.

Prenota subito il tuo tavolo chiamando il numero 03311602020 o sulla pagina del sito internet.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento saranno disponibili su Instagram e Facebook, e sul sito www.birrificiosettimo.it.