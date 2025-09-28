Bocce, fumata grigia per la Delegazione di Varese
Entro la prima decade di ottobre sarà riconvocata la plenaria della ventina di Società che gravitano sul territorio della Provincia di Varese
Mercoledì 24 sera, a Monvalle, riunione esplorativa del gruppo dei collaboratori che operano nella Delegazione di Varese della Federazione Italiana Bocce, officiata, ancora una volta, da Alessandro Bianchi, ormai emigrato verso lidi più autorevoli, essendo stato nominato Consigliere Nazionale nel corso delle elezioni tenutesi a Borgaro Torinese il 13 settembre.
Era ormai noto che l’elezione avrebbe comportato la sua rinuncia al ruolo di Delegato, del resto la designazione fu sempre accompagnata dalla dizione “pro tempore” sino dal giorno fatidico dell’accettazione dell’incarico in quel di Carnago, durante l’Assemblea delle Società diretta dal Presidente del Comitato Regionale Lombardo Sergio Ripamonti, il 10 dicembre 2024.
Già allora “malgrado alcuni sussurri fuori stanza, nessuna candidatura diretta o collaterale emerge” così si scriveva e il travolgente galoppo del tempo non ha determinato ripensamenti o esplosioni d’improvvise vocazioni: Alessandro svolgeva in modo rasente la perfezione i suoi compiti e la delegazione, ovviamente, ne traeva vantaggio e funzionalità.
Anche in questo caso il giocattolo doveva essere sostituito, le riunioni si susseguivano senza che i puledri interni ed esterni al gruppo dirigenziale fossero in grado di concentrarsi su un candidato da proporre all’Assemblea per l’eventuale approvazione: il destriero avvezzo a saltare gli ostacoli più impegnativi, si trattasse della triplice, della gabbia, dell’oxer o della riviera, s’impuntava sistematicamente mandando a vuoto il tentativo.
Per cui Monvalle non ha fatto eccezione, qualche accenno, è vero, è trapelato, ma nessuna candidatura definitiva da presentare all’Assemblea delle Società che, sovrana, dovrà confermare o proporre soluzioni diverse.
Perciò, onde evitare il commissariamento al quale nessuno, a parole, dichiara di voler ricorrere, la prossima riunione plenaria, che sarà convocata dal Presidente del Comitato Regionale, dovrà tramutare la fumata grigia in fumata bianca al fine di avere sullo scranno delegazionale un personaggio che possa proseguire il cammino tracciato da Alessandro Bianchi.
Entro la prima decade di ottobre dovrebbe aver luogo l’atteso incontro nella sede più opportuna per consentire alla ventina di Società che gravitano sul territorio della Provincia di Varese non solo di partecipare, ma soprattutto di esprimersi per uscire dall’arengo, intendendo per tale l’assemblea popolare di stampo medievale, con un nome, un volto, un Delegato.
Roberto Bramani Araldi
PILLOLE DI BOCCE
01 ottobre – Daveriese – inizio regionale serale individuale ABCD, divisa al possibile
01 ottobre – Baraggese – inizio regionale serale coppia ABCD, divisa alla terza
