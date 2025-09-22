Buguggiate saluta Don Cesare con una grande festa e tanta commozione
Dal primo di settembre è stato destinato alla Comunità Pastorale Madonna del Carmine a Luino
La Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza ha salutato ieri, domenica 21 Settembre, don Cesare Zuccato. Una grande festa organizzata dalla Pro Loco di Buguggiate, conclusa con il pranzo in oratorio e una grande torta benaugurale. Commosso Don Cesare ha salutato i suoi parrocchiani.
Ad Azzate con il primo di settembre è arrivato invece don Aldo Sutera già vicario parrocchiale nella Comunità Pastorale Madre Teresa di Calcutta e San Giacomo di Vergiate e negli ultimi cinque anni vicario parrocchiale nella Comunità Pastorale San Pio VI di Lonate Pozzolo. (Le foto sono di Luigi Rognone)
