Buguggiate saluta Don Cesare con una grande festa e tanta commozione

Dal primo di settembre è stato destinato alla Comunità Pastorale Madonna del Carmine a Luino

Do Cesare lascia, i saluti di Buguggiate

La Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza ha salutato ieri, domenica 21 Settembre, don Cesare Zuccato. Una grande festa organizzata dalla Pro Loco di Buguggiate, conclusa con il pranzo in oratorio e una grande torta benaugurale. Commosso Don Cesare ha salutato i suoi parrocchiani.
Dal primo di settembre è stato destinato alla Comunità Pastorale Madonna del Carmine a Luino.

Galleria fotografica

Ad Azzate con il primo di settembre è arrivato invece don Aldo Sutera già vicario parrocchiale nella Comunità Pastorale Madre Teresa di Calcutta e San Giacomo di Vergiate e negli ultimi cinque anni vicario parrocchiale nella Comunità Pastorale San Pio VI di Lonate Pozzolo. (Le foto sono di Luigi Rognone)

Cambio di guida nella Comunità pastorale “Maria Madre della Speranza”: Don Cesare Zuccato si sposterà a Luino

Pubblicato il 22 Settembre 2025
