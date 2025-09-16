Bustofolk ringrazia e pensa al futuro: “Un grande evento per la 25a edizione”

Si è conclusa domenica 14 settembre con un buon successo di pubblico l’edizione 2025 di BustoFolk, il Festival Interceltico organizzato a Busto Arsizio (negli spazi del Museo del Tessile) e giunto al suo 24esimo anno.

Soddisfatti gli organizzatori della rassegna: «Pensiamo di aver proposto un’edizione di grande qualità musicale, riuscendo a portare a Busto Arsizio sia importanti artisti di fama internazionale sia giovani promesse del panorama musicale. Un fatto che ci riempie di orgoglio» spiega il direttore artistico Umberto Crespi.

Gli organizzatori sottolineano anche l’importanza dell’apprezzamento ricevuto dal pubblico che ha partecipato alle quattro serate. Le previsioni di pioggia per sabato – poi effettivamente arrivata per breve tempo – hanno creato qualche difficoltà nella serata «ma senza rovinare la festa né l’umore generale dei partecipanti» spiegano da Bustofolk. All’evento ha preso parte anche il Console Generale d’Irlanda Maria Sheehy, mentre per il Comune di Busto Arsizio ha partecipato l’assessore a Cultura e Identità, Manuela Maffioli.

Accanto ai concerti sul palco principale, hanno raccolto consensi sia i giochi di ruolo sia le attività proposte all’interno del villaggio celtico, eventi collaterali che hanno fatto il pieno di pubblico. Sempre alto l’apprezzamento per i workshop, le sessioni di musica irlandese e, in particolare, frequenza molto elevata per gli stage di danza ed arpa.

In crescita l’interesse per il Concorso Pagine Folk e per il sempre affascinante Celtic Contest Bodypanting.

«Siamo già proiettati al 2026, quando festeggeranno il 25° anniversario di BustoFolk con un grande evento» dichiara ancora Umberto Crespi che, insieme all’Accademia di danze irlandesi Gens d’Ys, ha voluto dedicare un ringraziamento al pubblico, agli artisti, ai partner, ai tanti volontari e a tutti coloro che hanno contribuito nella buona riuscita del festival.