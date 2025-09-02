Calciomercato chiuso, Zamarian e Ganz rinforzano la Pro Patria
Un giovane portiere e l'attaccante figlio d'arte completano la rosa a disposizione di Greco. Sala lascia Busto Arsizio
È stato un ultimo giorno di calciomercato movimentato per la Pro Patria che nella serata di lunedì 1 settembre, scadenza per le trattative, ha ingaggiato il portiere Matteo Zamarian e l’attaccante Simone Andrea Ganz.
Zamarian è un classe 2006 e proviene dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Il giovane estremo difensore arriva a Busto dopo 5 anni trascorsi nelle giovanili del club nerazzurro. Lo scorso anno ha disputato 12 gare nel campionato Primavera: affiancherà quindi il confermato William Rovida, a sua volta cresciuto nel vivaio dell’Inter e titolare nelle prime partite stagionali.
Ganz, invece, è un rinforzo di grande esperienza per il reparto avanzato con alle spalle una lunga carriera tra Serie B e Serie C. In cadetteria vanta 84 presenze condite da 22 gol tra Como, Verona, Pescara e Ascoli, mentre in terza serie ha totalizzato 242 gare e 66 reti, considerando anche Playoff e Coppa Italia di Serie C. (foto Calcio Lecco)
L’ultima stagione l’ha disputata a Novara, dove in 21 apparizioni ha messo a segno 2 gol. Il centravanti ha firmato fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno. Inoltre, Simone Andrea è figlio dell’attaccante Maurizio Ganz, attuale allenatore del Magenta ed ex giocatore tra le altre di Milan, Inter, Atalanta e Brescia.
Oltre ad accogliere i due volti nuovi, la Pro Patria ha salutato Alessandro Sala, centrocampista ex Pro Sesto che ha rescisso il contratto che aveva firmato solamente a luglio.
I voti alla Pro: Giudici ancora sugli scudi, difesa in difficoltà contro La Gumina
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.