Calciomercato chiuso, Zamarian e Ganz rinforzano la Pro Patria

È stato un ultimo giorno di calciomercato movimentato per la Pro Patria che nella serata di lunedì 1 settembre, scadenza per le trattative, ha ingaggiato il portiere Matteo Zamarian e l’attaccante Simone Andrea Ganz.

Zamarian è un classe 2006 e proviene dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Il giovane estremo difensore arriva a Busto dopo 5 anni trascorsi nelle giovanili del club nerazzurro. Lo scorso anno ha disputato 12 gare nel campionato Primavera: affiancherà quindi il confermato William Rovida, a sua volta cresciuto nel vivaio dell’Inter e titolare nelle prime partite stagionali.

Ganz, invece, è un rinforzo di grande esperienza per il reparto avanzato con alle spalle una lunga carriera tra Serie B e Serie C. In cadetteria vanta 84 presenze condite da 22 gol tra Como, Verona, Pescara e Ascoli, mentre in terza serie ha totalizzato 242 gare e 66 reti, considerando anche Playoff e Coppa Italia di Serie C. (foto Calcio Lecco)

L’ultima stagione l’ha disputata a Novara, dove in 21 apparizioni ha messo a segno 2 gol. Il centravanti ha firmato fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno. Inoltre, Simone Andrea è figlio dell’attaccante Maurizio Ganz, attuale allenatore del Magenta ed ex giocatore tra le altre di Milan, Inter, Atalanta e Brescia.

Oltre ad accogliere i due volti nuovi, la Pro Patria ha salutato Alessandro Sala, centrocampista ex Pro Sesto che ha rescisso il contratto che aveva firmato solamente a luglio.