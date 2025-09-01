Simone Andrea Ganz nuovo attaccante della Pro Patria: contratto fino al 2026
L’attaccante classe 1993, figlio dell’ex bomber Maurizio Ganz, ha giocato tra Serie B e Serie C vestendo numerose maglie in tutta Italia
Dopo Christian Dimarco, terzino sinistro proveniente dall’Alcione Milano ma cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dove milita il fratello più famoso Federico, un altro “parente d’arte” arriva in maglia Pro Patria.
Colpo in attacco per la Aurora Pro Patria 1919: la società biancoblù ha ufficializzato l’arrivo di Simone Andrea Ganz, punta classe 1993 con una lunga carriera tra Serie B e Serie C. L’accordo lo legherà al club bustocco fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione.
Dall’esordio in Champions al giro d’Italia calcistico
Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Ganz ha esordito tra i professionisti il 1° novembre 2011 in Champions League, entrando al posto di Robinho nella sfida Bate Borisov-Milan (1-1).
Nel corso degli anni ha vestito numerose maglie, collezionando esperienze in Serie B con Como, Hellas Verona, Pescara e Ascoli e in Serie C con Lumezzane, Barletta, Mantova, Lecco, Triestina, Latina, Brindisi, Pontedera e Novara.
Un attaccante di esperienza per i biancoblù
Figlio d’arte – suo padre è l’ex attaccante e allenatore Maurizio Ganz – Simone Andrea porta con sé non solo esperienza ma anche una buona media realizzativa nelle categorie minori. Nel corso della sua carriera ha dimostrato capacità di adattamento e di mettersi in gioco in contesti diversi, dal Nord al Sud Italia.
Ora arriva a Busto Arsizio per guidare l’attacco della Pro Patria, che lo accoglie con entusiasmo. «Benvenuto a Busto, Simone Andrea!» è il messaggio del club nell’annuncio ufficiale.
