Un fratello d’arte per la Pro Patria: Christian Dimarco è un nuovo tigrotto

Nuovo innesto sulla fascia sinistra per mister Leandro Greco arrivato dall’Alcione Milano: è già disponibile per la partita di domenica 31 a Monza

In vista della seconda giornata di campionato la Pro Patria ha annunciato l’ingaggio di Christian Dimarco, terzino sinistro proveniente dall’Alcione Milano ma cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dove milita il fratello più famoso Federico.

Il 23enne ha già maturato diverse esperienze in Serie C e vanta 102 presenze tra Girone A e Girone B, dove ha giocato con le casacche di Fiorenzuola, Gubbio, Feralpisalò e per l’appunto Alcione. Ha giocato prevalentemente da terzino sinistro, ma in molte occasioni ha agito anche da quinto di centrocampo nel 3-5-2 che è proprio il modulo attualmente adottato dal tecnico tigrotto Greco.

Il giocatore nato a Milano nel 2002 ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e sarà già tra gli uomini a disposizione di Greco per la trasferta che li vedrà opposti proprio all’Inter U23, in programma domenica 31 a Monza (QUI il file con la nostra diretta).

Pubblicato il 29 Agosto 2025
