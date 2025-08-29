Un fratello d’arte per la Pro Patria: Christian Dimarco è un nuovo tigrotto
Nuovo innesto sulla fascia sinistra per mister Leandro Greco arrivato dall’Alcione Milano: è già disponibile per la partita di domenica 31 a Monza
In vista della seconda giornata di campionato la Pro Patria ha annunciato l’ingaggio di Christian Dimarco, terzino sinistro proveniente dall’Alcione Milano ma cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dove milita il fratello più famoso Federico.
Il 23enne ha già maturato diverse esperienze in Serie C e vanta 102 presenze tra Girone A e Girone B, dove ha giocato con le casacche di Fiorenzuola, Gubbio, Feralpisalò e per l’appunto Alcione. Ha giocato prevalentemente da terzino sinistro, ma in molte occasioni ha agito anche da quinto di centrocampo nel 3-5-2 che è proprio il modulo attualmente adottato dal tecnico tigrotto Greco.
Il giocatore nato a Milano nel 2002 ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e sarà già tra gli uomini a disposizione di Greco per la trasferta che li vedrà opposti proprio all’Inter U23, in programma domenica 31 a Monza (QUI il file con la nostra diretta).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.