Inter U23 – Pro Patria, la partita in diretta

Secondo turno del campionato di Serie C con i Tigrotti impegnati domenica 31 a Monza (15,30) sul campo dei giovani nerazzurri. Seguite e commentate con noi il match in #direttavn

Prima trasferta di campionato per la Pro Patria che scende in campo a Monza contro l’Inter U23 di mister Stefano Vecchi. Il fischio di inizio è programmato per le ore 15,30 di domenica 31 agosto.
Il match sarà raccontato da VareseNews attraverso la consueta #direttaVN già disponibile da venerdì pomeriggio. All’interno trovate notizie, curiosità, il sondaggio-pronostico e – dalle 15 di domenica – le azioni minuto per minuto. Il liveblog si apre in questa pagina (attendete qualche secondo per il caricamento); per visualizzare al meglio la diretta vi consigliamo di CLICCARE QUI.

 

Pubblicato il 29 Agosto 2025
