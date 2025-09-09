Carlo Meazza e la sua prima foto fatta ad 11 anni su Radio Materia
Ospite della nuova puntata de La Biblioteca di Materia è il fotografo varesino che ha raccontato a Ferdinando Giaquinto la sua lunga carriera con la macchina fotografica in mano
Oggi, martedì, alle 18,30 su Radio Materia andrà in onda la nuova puntata de La biblioteca di Materia, il programma di Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo che potrete poi ascoltare in replica tutti i giorni alle 8, alle 18,30 e alle 20,30.
Il viaggio tra i libri della biblioteca dello spazio libero di Varesenews questa volta abbraccerà il mondo della fotografia d’autore con la presenza in studio del grande Carlo Meazza che ci racconterà la sua lunga carriera di fotografo iniziata negli anni ’70 e che lo vede ancora protagonista.
Meazza ci racconterà dei suoi viaggi, del ruolo della musica nel suo lavoro, del suo primo scatto fotografico quando aveva solo 11 anni. Parole e canzoni, scelte direttamente dalla colonna sonora del cuore del nostro ospite, vi accompagneranno per una buona mezz’ora sulla nostra web radio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.