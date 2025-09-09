Varese News

Cultura

Carlo Meazza e la sua prima foto fatta ad 11 anni su Radio Materia

Ospite della nuova puntata de La Biblioteca di Materia è il fotografo varesino che ha raccontato a Ferdinando Giaquinto la sua lunga carriera con la macchina fotografica in mano

carlo meazza

Oggi, martedì, alle 18,30 su Radio Materia andrà in onda la nuova puntata de La biblioteca di Materia, il programma di Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo che potrete poi ascoltare in replica tutti i giorni alle 8, alle 18,30 e alle 20,30.

Il viaggio tra i libri della biblioteca dello spazio libero di Varesenews questa volta abbraccerà il mondo della fotografia d’autore con la presenza in studio del grande Carlo Meazza che ci racconterà la sua lunga carriera di fotografo iniziata negli anni ’70 e che lo vede ancora protagonista.

Meazza ci racconterà dei suoi viaggi, del ruolo della musica nel suo lavoro, del suo primo scatto fotografico quando aveva solo 11 anni. Parole e canzoni, scelte direttamente dalla colonna sonora del cuore del nostro ospite, vi accompagneranno per una buona mezz’ora sulla nostra web radio.

Pubblicato il 09 Settembre 2025
