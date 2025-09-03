Varese
Casbeno in Festa: musica, divertimento e buona cucina
Il Circolo di Casbeno si prepara a un weekend di festa con l’evento “Circolo in Festa 2025”, organizzato dalla Cooperativa Casbeno in Via Milazzo 35 a Varese
05 Settembre 2025 - 06 Settembre 2025
Il Circolo di Casbeno si prepara a un weekend di festa con l’evento “Circolo in Festa 2025”, organizzato dalla Cooperativa Casbeno in Via Milazzo 35 a Varese.
Due serate all’insegna della musica e del divertimento, accompagnate da uno stand gastronomico che aprirà ogni sera dalle 19:30.
Venerdì 5 settembre la festa parte con il dj set “Back in Time”, un viaggio musicale tra i grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000 fino ai tormentoni del 2025. Alla console si alterneranno DJ Tony e DJ Danny, insieme a Danny Virgilio from RDS, per una serata tutta da ballare.
Sabato 6 settembre il palco sarà invece dedicato alla musica live con la band “Fottuta Marmellata”, pronta a regalare uno show energico e coinvolgente.
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.