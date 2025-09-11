Charlie Recalcati, gli 80 anni dell’uomo dei miracoli

Carlo Recalcati, “Charlie” un po’ per tutti, leggenda della pallacanestro italiana, compie 80 anni e si merita tutto l’affetto possibile. Nato a Milano, l’11 settembre 1945, Recalcati può essere legittimamente appellato come “l’uomo dei miracoli”.

Non ci credete? Beh, come chiamereste altrimenti uno capace di farsi amare allo stesso modo dai tifosi di Cantù (dove fu grande in campo) e di Varese (con cui vinse lo scudetto della stella)? Per di più un milanese di origine e di nascita.

O come chiamereste uno in grado di vincere tre scudetti con tre club differenti, nessuno dei quali avvezzo – in quel momento – a salire sul trono tricolore? Varese 1999 (a 18 anni dall’ultima volta), Fortitudo 2000 (prima volta assoluta), Siena 2004 (anche qui primizia in una squadra non ancora incancrenita dalle vicende successive).

E ancora: non è un miracolo la sua carriera in azzurro? Recalcati fu l’artefice non solo dello straordinario argento olimpico del 2004 ma anche del bronzo agli Europei di Svezia del 2003 (nella finalina contro la Francia di Parker), vero, inatteso ma decisivo lasciapassare per Atene. Dopo di lui l’Italia è stata guidata da Pianigiani, Messina, Sacchetti e Pozzecco per un totale di zero medaglie internazionali pur con la generazione di giocatori NBA.

Oggi Charlie Recalcati ha lasciato il basket allenato ma resta un lucidissimo e valido osservatore del mondo della palla a spicchi e, ogni volta che mette piede a Masnago, riceve la giusta e doverosa ovazione. Qui, sotto il Sacro Monte, ha compiuto il miracolo dei miracoli nell’ormai lontano 1999, un’impresa per la quale riceverà sempre eterna gratitudine. Buon compleanno Charlie, di cuore.