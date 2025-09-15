Varese News

Varese Laghi

Chiude per tre giorni la strada “dell’Alpe Tedesco” a Cuasso al Monte

La strada provinciale resterà chiusa tra lunedì 22 e mercoledì 24 settembre, con accesso garantito solo ai residenti e ai pullman scolastici

alpe tedesco galleria

La strada provinciale 29 “dell’Alpe Tedesco” a Cuasso al Monte resterà chiusa al traffico per tre giorni, da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre, per consentire lavori di asfaltatura lungo via Repubblica, nel tratto compreso tra il km 2+000 e il km 2+300.

La chiusura avverrà nelle fasce orarie 8.30 – 12.00 e 14.30 – 18.00, in presenza delle maestranze e compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Garantiti accessi e collegamenti

Nonostante le limitazioni alla circolazione, verrà assicurato l’accesso ai residenti e saranno mantenuti i collegamenti dei pullman destinati a studenti e pendolari.

L’intervento rientra nelle opere di manutenzione ordinaria della viabilità provinciale, necessarie per migliorare la sicurezza e la percorribilità di un’arteria importante per il territorio di Cuasso al Monte e dell’area circostante.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.