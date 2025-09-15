Chiude per tre giorni la strada “dell’Alpe Tedesco” a Cuasso al Monte
La strada provinciale resterà chiusa tra lunedì 22 e mercoledì 24 settembre, con accesso garantito solo ai residenti e ai pullman scolastici
La strada provinciale 29 “dell’Alpe Tedesco” a Cuasso al Monte resterà chiusa al traffico per tre giorni, da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre, per consentire lavori di asfaltatura lungo via Repubblica, nel tratto compreso tra il km 2+000 e il km 2+300.
La chiusura avverrà nelle fasce orarie 8.30 – 12.00 e 14.30 – 18.00, in presenza delle maestranze e compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
Garantiti accessi e collegamenti
Nonostante le limitazioni alla circolazione, verrà assicurato l’accesso ai residenti e saranno mantenuti i collegamenti dei pullman destinati a studenti e pendolari.
L’intervento rientra nelle opere di manutenzione ordinaria della viabilità provinciale, necessarie per migliorare la sicurezza e la percorribilità di un’arteria importante per il territorio di Cuasso al Monte e dell’area circostante.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.