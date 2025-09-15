Chiude per tre giorni la strada “dell’Alpe Tedesco” a Cuasso al Monte

La strada provinciale 29 “dell’Alpe Tedesco” a Cuasso al Monte resterà chiusa al traffico per tre giorni, da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre, per consentire lavori di asfaltatura lungo via Repubblica, nel tratto compreso tra il km 2+000 e il km 2+300.

La chiusura avverrà nelle fasce orarie 8.30 – 12.00 e 14.30 – 18.00, in presenza delle maestranze e compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Garantiti accessi e collegamenti

Nonostante le limitazioni alla circolazione, verrà assicurato l’accesso ai residenti e saranno mantenuti i collegamenti dei pullman destinati a studenti e pendolari.

L’intervento rientra nelle opere di manutenzione ordinaria della viabilità provinciale, necessarie per migliorare la sicurezza e la percorribilità di un’arteria importante per il territorio di Cuasso al Monte e dell’area circostante.