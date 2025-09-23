Varese News

Chiusa per una notte l’uscita di Castelletto dell’A26

Attenzione alla limitazione, conviene usare Sesto Calende o Arona a seconda del proprio percorso

lavori autostrada notte
Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Arona, al km 165+500 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, o alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
