Chiusura notturna del tratto autostradale tra Castelletto e Besnate per la manutenzione delle piante

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Besnate, in entrambe le direzioni, A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con le seguenti modalità:

Dalle 21 di giovedì 25 settembre alle 5 di venerdì 26 settembre

–sarà chiuso il tratto Castelletto Ticino-Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

La stazione di Castelletto Ticino sarà chiusa in entrata verso la A8 mentre la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A8 e A26.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Sesto Calende-Vergiate-Somma Lombardo-Casorate-Sempione-Gallarate, SS341, corso Colombo, viale Vittorio Veneto ed entrare in A8 a Gallarate, per proseguire verso Milano o in direzione di Varese;

per la chiusura dell’entrata di Castelletto Ticino e di Sesto Calende Vergiate, verso la A8/Milano: Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Castelletto Ticino e di Sesto Calende Vergiate, verso la A8/Varese: Besnate sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico, oppure sulla A8 Gallarate o Solbiate Arno;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Dalle 21 di venerdì26 settembre alle 5 di sabato 27 settembre

–sarà chiuso il tratto Besnate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8, mentre la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata nella sola direzione A26.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo-Somma Lombardo- Vergiate-Sesto Calende-Castelletto Ticino e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa Diramazione;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8: Gallarate o Solbiate Arno, sulla A8.