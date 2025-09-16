Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Chiusure notturne nel tratto di autostrada tra Castellanza e l’allacciamento A9

La modifica è prevista nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 21-5

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera; per chi è diretto sulla A9/Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS527 verso Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
