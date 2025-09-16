Chiusure notturne nel tratto di autostrada tra Castellanza e l’allacciamento A9
La modifica è prevista nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 21-5
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 21-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e l’allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera; per chi è diretto sulla A9/Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la SS527 verso Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.