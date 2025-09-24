Ciceri: “Valorizziamo il bel primo tempo e prendiamoci i tre punti”

VARESE – CAIRESE 2-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Essere al secondo posto adesso non conta niente, conta un’altra prestazione con tante pecche e difficoltà. Però sono più sorpreso dal primo tempo che abbiamo fatto davvero bene, mentre il secondo può essere normale avere difficoltà, soprattutto fisiche ma anche psicologiche. L’allenatore della Cairese Matteo Solari è un ottimo tecnico ed è stato bravo a trovare le chiavi per metterci in difficoltà. Però, alla fine, portiamo a casa i tre punti, che sono molto importanti. Per una volta voglio valorizzare anche il primo tempo, che è la strada da voler perseguire quando le squadre avversarie vengono a giocare contro di noi.

CICERI 2: L’aspetto tattico non è cambiato, ma loro hanno alzato il livello di gioco e di aggressività con i due cambi. Questo ha fatto sì che ci abbassassimo un po’. C’è sicuramente anche un aspetto fisico: stiamo giocando con gli stessi giocatori, alcuni dei quali non sono ancora in condizione ottimale. Il mio obiettivo sarebbe partire e finire fortissimo, con tanti giocatori in condizione, ma in questo momento dobbiamo fare delle scelte. Il rammarico è non aver fatto il terzo gol nel primo tempo, che poteva chiudere la partita, ma sapevo che avremmo concesso qualcosa. Ora però mi preoccupa di più recuperare le energie per la partita di domenica.

NICCOLÒ ROMERO (attaccante Varese): Sono contentissimo, soprattutto perché dopo essere stato fuori, il ritorno in campo, anche grazie al gol, ti dà un altro tipo di energia. La fatica la vivi in maniera diversa e ti aiuta a dare il massimo. Poi, ovviamente, vincere le partite è il nostro obiettivo principale. Quando sei stanco, l’entusiasmo del gol ti dà la spinta per dire “ok, sono ancora qui, faccio la mia parte”. In momenti come questi, bisogna continuare a dare una mano alla squadra. Il primo tempo è stato ottimo, abbiamo continuato a palleggiare e giocare anche dopo i gol. Nel secondo tempo, però, la Cairese ha cambiato e ci ha preso più alti. È normale che, alla quarta partita, ci siano ancora cose da migliorare, ma siamo a 13 punti (lapsus, sono 10, ndr) con molto da mettere a posto, e questo è già un buon risultato.

