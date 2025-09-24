I voti del Varese: gol e assist al rientro per Romero
Guerini si ripete segnando ancora. In tanti calano drasticamente nella ripresa. Pliscovaz entra con la giusta grinta ma sbaglia due volte
VARESE – CAIRESE 2-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 6: Ancora un po’ a fasi alterne ma oggi sono più importanti le parate fatte
MARANGON 6: Ordinato e attento, come tutta la squadra meglio nel primo tempo. Rischia qualcosa nel finale con un “liscio” dovuto ala stanchezza
COSTANTE 6,5: Rude il giusto, ma non sempre preciso. Nella ripresa mette qualche toppa importante
BRUZZONE 6,5: Capitano e guida della squadra, la squadra soffre tanto ma la difesa fa il suo lavoro
BERBENNI 6,5: Un primo tempo davvero buono, nella ripresa gli manca l’energia per ripartire e dietro concede qualcosa di troppo
Tentoni 6: Lo ammette anche Ciceri, avrebbe dovuto far girare di più il pallone ma la pressione della Cairese rovina i piani. Si mette allora a servizio della squadra
MALINVERNO 5,5: Meccanismo importante, ma apre il secondo tempo sparando addosso al portiere avversario, poi viene ammonito e rischia anche qualcosa. Regge fino alla fine con grinta
DE PONTI 6,5: Un’ora da diga davanti alla difesa con buona personalità, poi cala fisicamente
Donarini 6: Dentro con buona verve, ci mette il piede e questo è lo spirito giusto
PALESI 5,5: Benino nel primo tempo, nella ripresa è quello che sembra più in difficoltà e fatica anche a giocare bene il pallone
GUERINI 6,5: Si ripete andando a segno ancora come a Sestri. Bravo anche nel cross per il 2-0 di Romero. Si innervosisce nel secondo tempo e dà anche qualche colpo al limite
Pliscovaz 6: Volenteroso ma “sciagurato”. Non vogliamo punirlo per i due errori nel finale – prima l’assist sbagliato, poi il tiro alto – ma premiarlo perché è entrato con la voglia di fare bene e lottare
ROMERO 6,5: Prima da titolare e gol, ma è autore anche dell’assist che lancia a rete Guerini. La forma fisica però è ancora ridotta e nella ripresa sparisce
Bertoni 6: Dentro nel finale per rinforzare la difesa, solido
COGLIATI 6: Meno brillante rispetto alle prime uscite, riesce comunque a fare cose positive e a creare qualche pericolo
