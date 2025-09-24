Prima domina, poi soffre e rischia: un Varese a doppia faccia batte 2-1 la Cairese

Un Varese dalla doppia faccia, quasi bipolare, batte 2-1 la Cairese e ottiene un’altra importante ma sofferta vittoria. Al “Franco Ossola”, nel primo turno infrasettimanale della stagione, i biancorossi giocano un primo tempo da grande squadra, con intensità e qualità, andando in vantaggio al 15′ con Guerini e raddoppiando al 33′ con Romero, alla prima da titolare. Tutto cambia però nella ripresa, con i liguri che tornano in campo con Reinero e Sava, alzano il baricentro e iniziano a creare grattacapi. Il Varese perde colpi e subisce il gol al 17′ – tiro da fuori di Gabriel Graziani – e creano diverse altre occasioni. Nel finale succede un po’ di tutto, con gli ospiti sbilanciati il giovane attaccante biancorosso Pliscovaz si costruisce con caparbia – e anche un occhio benevolo dell’arbitro – due occasioni ma prima sbaglia l’assist per Cogliati e poi spara alto dopo aver saltato il portiere. Nel finale c’è anche l’espulsione per proteste per mister Ciceri, ma anche la gioia per altri tre punti che portano il bottino a 10 punti in quattro partite.

Galleria fotografica Varese – Cairese 4 di 13

La settimana densa di impegni si concluderà domenica 28 settembre con la trasferta di Pero contro il Club Milano, sulla carta una gara alla portata, ma ci sono aspetti da limare in questo Varese, in particolare la tenuta nella ripresa. Finché si vince si è tutti contenti, ma farlo soffrendo un poco meno sarebbe un bel passo avanti.

FISCHIO D’INIZIO

Quarta di campionato per il Girone A di Serie D che si gioca in infrasettimanale e il “Franco Ossola” apre per la seconda volta in stagione i propri cancelli per il Varese, che ospita la squadra ligure della Cairese. Dopo il successo di Sestri Levante i biancorossi partono con le intenzioni di infilare un’altra vittoria e mister Ciceri schiera i suoi con un 4-3-3 che vede il ritorno di Malinverno in mediana con De Ponti e Palesi mentre in avanti c’è dal primo minuto Romero supportato da Guerini e Cogliati. Fuori Barzotti, neanche in panchina, per un problema al ginocchio. Gli ospiti, allenati da Matteo Solari, scendono in campo con un 4-2-3-1

PRIMO TEMPO

Primi minuti senza spunti interessanti ma Varese che si fa preferire sul possesso palla. Per il primo tiro di una certa pericolosità bisogna attendere l’12’ quando Malinverno raccoglie una corta respinta della difesa ospite ma non inquadra la porta. La Cairese prova una lunga azione d’attacco ma si scopre e al 15′ il Varese colpisce in velocità con Romero che lancia a campo aperto Guerini che entra in area e piazza la palla all’angolino per l’1-0. I biancorossi provano a sfruttare il momento positivo e attaccano. A cavallo del 20′ si fa vedere due volte Cogliati che prima impegna Gentile alla parata in angolo, poi è Vignaroli a deviare la conclusione. Da uno dei numerosi corner conquistati , al 23′ è Costante a provare la rovesciata con la palla che esce non di molto. Biancorossi in grande pressione, Romero alla mezz’ora scalda i riflessi di Gentile che para il destro da fuori, ma al 33′ il numero 9 va a segno: rimessa battuta velocemente da Palesi, cross immediato di Guerini e correzione di testa da pochi passi di Romero per il 2-0. La squadra di Ciceri rallenta un attimo solo nel finale di tempo e al 41′ si vede per la prima volta anche la Cairese con il tiro di Gabriel Graziani che, deviato da Costante, rotola di un soffio a lato del palo della porta di Bugli. Gli ospiti provano a sfruttare l’abbassamento di tensione dei biancorossi ma la difesa fa il suo compito con ordine e così all’intervallo il Varese è avanti con merito 2-0.

SECONDO TEMPO

La Cairese si ripresenta con Reinero e Sava per Castiglia e Thomas Graziani, ma la prima occasione è di marca varesina con Malinverno che al 3′ da ottima posizione, servito da Cogliati, spara addosso a Gentile. I liguri però non ci stanno e poco per volta vengono avanti. Reinero dà più poeso all’attacco e intorno al 10′ serve per due volte Sava, che prima calcia male di sinistro e poi spara forte ma alto di destro.Il Varese si abbassa troppo e lascia iniziativa agli avversari che al 14′ chiedono il rigore per un contatto dubbio tra Berbenni e Gabriel Graziani, mentre al 15′ Giacchino spara fuori da buona posizione. Il gol arriva al 17′ quando Gabriel Graziani spara dai 20 metri battendo Bugli per il 2-1. I liguri viaggiano sull’entusiasmo e spingono ancora: al 22′ Boveri su azione d’angolo manda fuori di poco. Mister Ciceri cerca quindi forze fresche dalla panchina e sceglie Donarini e Tentoni, dentro per De Ponti e Berbenni. Quando al 32′ entra anche Bertoni per Romero i biancorossi si schierano con il 3-5-2 ma a fare la gara è sempre la Cairese che al 35′ colpisce la traversa con un mancino potente fermato solo dal legno. Per il finale entra anche Pliscovaz che si fa vedere al 90′ recuperando palla sul Scarrone (sarebbe fallo ma non per il metro arbitrale dell’arbitro) salvo poi sbagliare il passaggio per Cogliati, tutto solo in mezzo all’area. Nei 4′ di recupero – allungati per l’intervento dello staff medico su Bruzzone – è ancora Pliscovaz ad avere l’occasione del gol: il giovane attaccante recupera palla come in precedenza su Scarrrone, questa volta salta anche il portiere Gentile ma calcia alto sul recupero disperato di Boveri. C’è ancora tempo per un destro al volo di Sava parato in due tempi da Bugli e l’espulsione di mister Ciceri per proteste prima del triplice fischio che dà altri tre punti sudati al Varese.

TABELLINO

VARESE – CAIRESE 2-1 (2-0)

Marcatori: 15′ pt Guerini (V), 33′ pt Romero (V), 17′ st G. Graziani (C)

Varese (4-3-3): Bugli; Marangon, Costante, Bruzzone, Berbenni (27′ st Tentoni); Malinverno, De Ponti (27′ st Donarini), Palesi; Guerini (43′ st Pliscovaz), Romero (32′ st Bertoni), Cogliati. A disposizione: Rugginenti, Secondo, Beretta, Salera, Barbaro. All.: Ciceri.

Cairese (4-2-3-1): Gentile; Gargiulo, Scarrone, Boveri Vignaroli; G. Graziani, Federico; Piacenza, Castiglia (1′ st Reinero), Giacchino; T. Graziani (1′ st Sava). A disposizione: Ceppi, Gulli, F. Fernandez, Noto, Colletto, L. Fernandez, Sancinito. All.: Solari.

Arbitro: Atanasov di Verona (Miccoli e Marvulli)

Corner: 9-10. Ammoniti: De Ponti, Malinverno, Guerini per il Varese; Scarrone per la Cairese. al 51′ st espulso l’allenatore del Varese, Ciceri, per proteste. Recupero: 1’ + 6’.

Note: giornata variabile, terreno in discrete condizioni.

APPUNTAMENTO GIOVEDI’ SU RADIO MATERIA

Si parlerà del turno infrasettimanale e degli altri eventi sportivi di questi giorni, giovedì 25 settembre alle ore 14 su Radio Materia, la nuova web-radio di VareseNews. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dalle diverse partite in programma. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.