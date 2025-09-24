Varese – Cairese in diretta

Varese News

Turno infrasettimanale per i biancorossi che al "Franco Ossola" ospitano i gialloblù liguri

Quarta giornata di campionato per il Varese, secondo impegno al “Franco Ossola” e primo turno infrasettimanale della stagione. A fare visita ai biancorossi arriva la Cairese, squadra ligure che cerca ancora la prima affermazione in campionato.

(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

 

Francesco Mazzoleni
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Pubblicato il 24 Settembre 2025
