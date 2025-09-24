Varese – Cairese in diretta
Turno infrasettimanale per i biancorossi che al "Franco Ossola" ospitano i gialloblù liguri
Quarta giornata di campionato per il Varese, secondo impegno al “Franco Ossola” e primo turno infrasettimanale della stagione. A fare visita ai biancorossi arriva la Cairese, squadra ligure che cerca ancora la prima affermazione in campionato.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.
(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
